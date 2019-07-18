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Beylikdüzü, Klasik Müzik Günleri’nde Gülsin Onay’ı ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 09:42 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri ikinci gününde, klasik müziğin dünya çapında önemli temsilcilerinden piyanist Gülsin Onay, konser verdi.

Beylikdüzü, Klasik Müzik Günleri’nde Gülsin Onay’ı ağırladı

İSTANBUL,(DHA)-BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri ikinci gününde, klasik müziğin dünya çapında önemli temsilcilerinden piyanist Gülsin Onay, konser verdi.

Beşinci Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, klasik müzik severleri piyanist Gülsin Onay ile buluşturdu. Uluslararası alanda İstisnai bir Chopin icracısı olarak kabul edilen piyanist Gülsin Onay, “Mozart’tan Sargun’a Piyona Resitali” ile Yaşam Vadisi’ni piyona ezgileriyle donattı. Klasik müziğin önemli eserlerinin yer aldığı “Vadide Siyah Beyaz Gece” adlı konser ile müzikseverlerle buluşan Onay, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’la birlikte yüzlerce sanatseverinde katıldığı gecede Onay performansı ile alkış aldı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE HAYAT ÇOK GÜZEL AKACAK

Sanatın, birleştirici gücü olduğunu ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Sanatın birleştirici ve tedavi edici yönünü biz Beylikdüzü’nde çok üst düzey kullanıyoruz aslında. Umarım Beylikdüzü’nden İstanbul’a, İstanbul’dan Türkiye’ye tedavi edici gücünü paylaşırız. Çünkü geçmişte Türkiye’de yaşanan acılar var. Bu gün Irak Erbil’de bir Konsolosumuz şehit edildi. Tabi üzüntülüyüz. Necmettin öğretmenimizin tam anmasının olduğu tarihe denk düştü. Ama biz her zaman için sanatın tedavi edici ve insanlara güzel bakmasını sağlayan gücünü kullanmaya devam edeceğiz. Beylikdüzü'nde hayat çok güzel akacak. Ve bu hayatın akışı İstanbul’un tüm ilçelerine yayılacak. Buradan da inşallah Türkiye’ye ümit olacak.” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Beylikdüzü, Klasik Müzik Günleri’nde Gülsin Onay’ı ağırladıBeylikdüzü, Klasik Müzik Günleri’nde Gülsin Onay’ı ağırladıBeylikdüzü, Klasik Müzik Günleri’nde Gülsin Onay’ı ağırladıBeylikdüzü, Klasik Müzik Günleri’nde Gülsin Onay’ı ağırladı

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