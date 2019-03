Beylikdüzü Kuvay-i Milliye Camisi’ne kavuştu

Beylikdüzü Belediyesi, 21 Şubat-17 Mart tarihleri arasında ilçenin dört bir yanında hizmete girecek 25 eserden altıncısını olan Kuvay-i Milliye Camiisi ve Taziye Evi’nin açılışını düzenlenen tören ile gerçekleştirdi.

Yakuplu Mahallesi’ne kazandırılan Kuvay-i Milliye Camisi ile Emre Akkuş ve R. Can Yıldız Çok Amaçlı Taziye Evi’nin resmi açılış töreni Cuma namazı sonrasında gerçekleştirildi. Açılış törenine, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Ömer Şatır, Yakuplu Mahallesi Muhtarı Yüksel Kol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dualar ile başlayan açılış programı protokol konuşmaları ile devam etti. Ardından Kuvay-i Milliye Camisi, Emre Akkuş ve R. Can Yıldız Çok Amaçlı Taziye Evi resmi açılışı için kurdele kesildi. Açılışa gelen vatandaşlara taziye evinde yemek ikramında bulunuldu. Açık ve kapalı olmak üzere toplam bin 600 metrekare alana sahip Kuvay-i Milliye Camisi’nde 510 kişi kapalı alanda namaz kılabilecek.Yaklaşık 160 metrekare alana sahip Emre Akkuş ve R. Can Yıldız Çok Amaçlı Taziye Evi, 170 kişi kapasitesi ile vatandaşlara hizmet verecek.