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Beylikdüzü Kuvay-i Milliye Camisi’ne kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 15:51 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Belediyesi, 21 Şubat-17 Mart tarihleri arasında ilçenin dört bir yanında hizmete girecek 25 eserden altıncısını olan Kuvay-i Milliye Camiisi ve Taziye Evi’nin açılışını düzenlenen tören ile gerçekleştirdi.Yakuplu Mahallesi’ne kazandırılan Kuvay-i Milliye Camisi ile Emre Akkuş ve R.

Beylikdüzü Belediyesi, 21 Şubat-17 Mart tarihleri arasında ilçenin dört bir yanında hizmete girecek 25 eserden altıncısını olan Kuvay-i Milliye Camiisi ve Taziye Evi’nin açılışını düzenlenen tören ile gerçekleştirdi.
Yakuplu Mahallesi’ne kazandırılan Kuvay-i Milliye Camisi ile Emre Akkuş ve R. Can Yıldız Çok Amaçlı Taziye Evi’nin resmi açılış töreni Cuma namazı sonrasında gerçekleştirildi. Açılış törenine, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Ömer Şatır, Yakuplu Mahallesi Muhtarı Yüksel Kol ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Dualar ile başlayan açılış programı protokol konuşmaları ile devam etti. Ardından Kuvay-i Milliye Camisi, Emre Akkuş ve R. Can Yıldız Çok Amaçlı Taziye Evi resmi açılışı için kurdele kesildi. Açılışa gelen vatandaşlara taziye evinde yemek ikramında bulunuldu. Açık ve kapalı olmak üzere toplam bin 600 metrekare alana sahip Kuvay-i Milliye Camisi’nde 510 kişi kapalı alanda namaz kılabilecek.Yaklaşık 160 metrekare alana sahip Emre Akkuş ve R. Can Yıldız Çok Amaçlı Taziye Evi, 170 kişi kapasitesi ile vatandaşlara hizmet verecek.

“10 yıldır bu caminin yapımı bekleniyordu”
Bölgenin yapılan camiye çok ihtiyacı olduğunu dile getiren CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık, "Yaklaşık olarak 10 yıldır bölgede yaşayan vatandaşlarımız tarafından bu caminin yapımı bekleniyordu. Başkanımız Ekrem İmamoğlu kararlılıkla ve cesaret ile burada cami yapmamız gerektiğini söyledi. Bu camiyi yaptığımız toprak ve bu toprağı vatan yapan bayrak bizim için çok kıymetlidir. Ben biliyorum ki vatan ve bayrak olmazsa inançlarımızı da yaşatmazlar bize. O yüzden bu caminin ismini Kuvay-i Milliye olmasına karar verdik” ifadelerini kullandı.

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