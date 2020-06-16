Beylikdüzü'nde 6 katlı binada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Beylikd\u00fcz\u00fc'nde 6 katl\u0131 binan\u0131n \u00e7at\u0131 kat\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye, sa\u011fl\u0131k ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler alev alev yanan \u00e7at\u0131ya m\u00fcdahale ederek alevleri kontrol alt\u0131na ald\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Antalya'da pes dedirten g\u00f6r\u00fcnt\u00fc\u00c7apa makinesinin alt\u0131nda kalan Ramazan \u00f6ld\u00fc2020 Y\u0131l\u0131n\u0131n En Pop\u00fcler Telefonlar\u0131