Beylikdüzü'nde 6 katlı binada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Beylikdüzü'nde 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler alev alev yanan çatıya müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

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