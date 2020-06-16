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  4. Beylikdüzü'nde 6 katlı binada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Beylikdüzü'nde 6 katlı binada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 11:02 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Beylikdüzü'nde 6 katlı binada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Beylikdüzü'nde 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler alev alev yanan çatıya müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Ayrıntılar birazdan...

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