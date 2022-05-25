Beylikdüzü'nde akılalmaz anlar! Sürücüye sinirlendi, araca taşla saldırdı

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı. Hürriyet Bulvarı’nda gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, ortalığı birbirine kattı. Kendisine çarpan vatandaşın kaçmak istemesine sinirlenen kadın, aracın önünü keserek taşla saldırdı.

KÜFÜR VE TEHDİTLER SAVURDU

Defalarca yerden aldığı taşı araca fırlatan kadın, kaza yaptığı vatandaşa küfür ve tehditler savurdu. Neye uğradığını şaşıran sürücü çareyi kaçmakta bulurken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA/DHA)



