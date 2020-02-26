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  4. Beylikdüzü'nde AVM'de dehşet! Kocası tarafından bıçaklandı

Beylikdüzü'nde AVM'de dehşet! Kocası tarafından bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 16:17 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü'nde bir AVM'de boşanmak isteyen kadın, kocası tarafından bıçaklandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis kaçan kocayı arıyor.

Olay Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de saat 15.30 sıralarında yaşandı. 42 yaşındaki Saniye Y., daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası Erkan Y. ile karşılaştı. Erkan Y., boşanma davaları süren karısını bacağından bıçakladı.

POLİS HER YERDE KAÇAN KOCAYI ARIYOR

Yaralı kadın için olay yerine ambulans çağrılırken saldırgan koca ise kaçtı. Bir çocuk annesi kadın ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan kişiyi arıyor.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü AVM bıçaklama

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