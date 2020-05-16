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Beylikdüzü'nde bankadan çıkan adama gasp dehşeti kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2020 14:39 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde bankadan çektiği 67 bin lira ile çıkan adamı darp ederek, parasını gasp eden şüpheli tutuklandı. Darp ve gasp anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Yakuplu Mahallesi'nde 14 Mayıs tarihinde bankaya giderek para çeken A.R.Ö., yanına yaklaşan bir kişi tarafından 'Aracını niye buraya park ettin' bahanesi ile darp edildi. Darp olayından sonra bankadan çektiği 67 bin liranın üstünde olmadığını fark eden A.R.Ö., polise giderek şikayetçi oldu.

A.R.Ö.'nün şikayeti üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceledikleri kamera kayıtlarında darp ve gasp olayının Berat D. (29) tarafından gerçekleştirildiğini, Berat D.'nin ayrıca bankanın çevresinde dolanarak içeriye girip çıkan müşterileri takip ettiği tespit edildi. Olayı gerçekleştirdiği gün gözaltına alınan Berat D., emniyet işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede "Yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(DHA)

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