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  4. Beylikdüzü’nde binanın çatısının insanların üzerine düştüğü anlar kamerada

Beylikdüzü’nde binanın çatısının insanların üzerine düştüğü anlar kamerada

29.11.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü’nde şiddetli lodos nedeniyle bazı binaların çatıları uçarak, parçaları yola döküldü. Caddede bulunanlar olayı küçük sıyrıklarla atlatırken, çatının uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos megakentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi.

ÇATI PARÇALARI YOLA DÖKÜLDÜ

Beylikdüzü Yakuplu’da lodos nedeniyle bazı binaların çatıları uçarak, parçaları yola döküldü. Parçaların yola döküldüğü sırada caddede insanların olması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

CADDEDE YÜRÜYEN VATANDAŞLAR YARALANDI

Caddede yürüyen vatandaşlar çatıdan düşen parçalardan şans eseri kurtulurken, bazılarında ise küçük çaplı yaralanmalar olduğu öğrenildi. Yola dökülen parçalar nedeniyle cadde kısa süreli ulaşıma kapandı.

Lodosun etkisi azaldığında vatandaşlar parçaları kendi imkanlarıyla yoldan kaldırdı. Çatının uçtuğu korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü
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