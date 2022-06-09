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Beylikdüzü'nde bir yolcudan dikkat çeken metrobüs tepkisi! Böyle önünü kesti...

09.06.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beylikdüzü’nde akşam saatlerinde, metrobüs duraklarında yaşanan yolcu yoğunluğu ilginç anlara sahne oldu. Bir yolcu, araçların yolcu almadan geçmesine tepki gösterdi. Yolcunun tepkisini ise metrobüsün önünü keserek göstermesi dikkat çeken görüntülerin oluşmasına neden oldu. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Saat 19.00 sıralarında İstanbul'daki Beylikdüzü metrobüs duraklarında yoğunluk meydana geldi. Özellikle metrobüslerin yolcu almadan devam etmesine çok sayıda yolcudan tepki geldi. Bir yolcu ise tepkisini metrobüsün yolunu keserek gösterdi. O anlarda yaşananlar cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. İşte vatandaşların metrobüs tepkisi ile ilgili tüm detaylar...

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DURAKTA BEKLEMEK ZORUNDA KALDI

Beylikdüzü Metrobüs Durağı’nda arka arkaya geçen 5 metrobüs, duraktaki yoğunluğa rağmen durmayarak yoluna devam etti. Metrobüslerin durmaması durakta bekleyenleri isyan etme derecesine getirdi. Bu sırada durakta bekleyen bir vatandaş, güzergaha çıkarak dörtlü sinyallerini yakarak durmayıp devam edecek olan, başka bir metrobüsün önünde durdu. Metrobüs sürücüsü ise fren yaparak durakta beklemek zorunda kaldı. Metrobüslerin durmayıp devam etmesine tepki amaçlı yola çıkan vatandaş, bir süre metrobüs şoförüne sitemde bulundu. Metrobüsün kapılarını açmasının ardından ise, vatandaşlar araçlara binip yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar ise üst geçitte bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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METROBÜS HATLARI YENİDEN NORMALE DÖNDÜ

Yaklaşık 1 buçuk saat süren yoğunluk sonrasında metrobüs hatları normale döndü. (DHA/İHA)

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metrobüs İstanbul Beylikdüzü
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