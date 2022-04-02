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Beylikdüzü'nde buradan geçen şaşkına dönüyor! Yıllardır kullanılan kaldırımı kapattılar: Biraz garip oldu ama...

02.04.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beylikdüzü'nde yıllardır kullanılan kaldırım, site sakinleri tarafından tel örgüyle kapatıldı. Söz konusu durum ilginç görüntülerin oluşmasına neden olurken, yaşanan olayı anlatan Gökhan Gültekin, “2011 yapımı bir bina burası. Buranın bizim hakkımız olduğunu müteahhittin yarım bıraktığını öğrendik. Biraz garip oldu ama burayı çevirdik'' açıklamasında bulundu.

Beylikdüzü’nde bir sitenin sakinleri, 11 yıldır yol olarak kullanılan alanın kendilerine ait olduğunu öğrenince kaldırım dahil yola tel örgü çekmeye başladı. Yol olarak kullanılan alanın kendilerine ait olduğunu belediyeye de doğrulatan site yönetimi bina inşa edilirken müteahhittin hatasından dolayı böyle bir durumun yaşandığını ifade ediyor.

GÖREN ŞAŞKINA DÖNÜYOR

Kaldırımın tel örgüyle kapalı olması görenleri şaşkına çevirirken yaşanan olayı anlatan Gökhan Gültekin, “2011 yapımı bir bina burası. Buranın bizim hakkımız olduğunu müteahhittin yarım bıraktığını öğrendik. Burayı çevirdik bir kısmını burayı da devam ediyoruz. Sitemize ait olan yeri alacağız herhangi bir ekstra durum yok. Biraz garip oldu ama yapılırsa komple gitmiş olacak” dedi.

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(İHA)

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