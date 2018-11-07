Beylikdüzü'nde eski muhtar dehşet saçtı: 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kahvehane önünde tartışan eski muhtar Ayhan B., yeğenleri Coşkun B., Hakan B. ve Erhan P. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ayhan B. silahla ateş ederek 3 kişiyi de yaraladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.
Ayhan B. gözaltına alındı.
(DHA)
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