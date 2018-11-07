HABER

Beylikdüzü'nde eski muhtar dehşet saçtı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 21:55 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde eski muhtar Ayhan B. alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı 2'si yeğeni 3 kişiyi silahla ateş ederek yaraladı.

Beylikdüzü'nde eski muhtar dehşet saçtı: 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kahvehane önünde tartışan eski muhtar Ayhan B., yeğenleri Coşkun B., Hakan B. ve Erhan P. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ayhan B. silahla ateş ederek 3 kişiyi de yaraladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

Ayhan B. gözaltına alındı.

(DHA)

Kaçırıldı, tecavüze uğradı, dayak yedi... Yaşadığı kabus 2 ay boyunca devam ettiKaçırıldı, tecavüze uğradı, dayak yedi... Yaşadığı kabus 2 ay boyunca devam etti
Parmağı kopan madenci Ankara’ya sevk edildiParmağı kopan madenci Ankara’ya sevk edildi
Denizli'de 'FETÖ iş adamları davası'nda sanıklara ceza yağdıDenizli'de 'FETÖ iş adamları davası'nda sanıklara ceza yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü muhtar silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Enes Batur, Kerimcan ve Danla Bilic'e dava açtılar

Enes Batur, Kerimcan ve Danla Bilic'e dava açtılar

Deniz Çoban: Fatih Terim'e 21 maç ceza gelebilir

Deniz Çoban: Fatih Terim'e 21 maç ceza gelebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

MHP'nin Ankara adayı kim olacak? Canlı yayında Erkan Haberal ismini duyurdu

MHP'nin Ankara adayı kim olacak? Canlı yayında Erkan Haberal ismini duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da iğrenç tecavüzün arkasından Fethullah Gülen'in yeğenleri çıktı

Erzurum'da iğrenç tecavüzün arkasından Fethullah Gülen'in yeğenleri çıktı

10 yıldır öz kızını taciz ediyordu! İğrenç olay kızına yazdığı mektupla ortaya çıktı

10 yıldır öz kızını taciz ediyordu! İğrenç olay kızına yazdığı mektupla ortaya çıktı

Adana'daki park kavgasında onu kimse zapt edemedi!

Adana'daki park kavgasında onu kimse zapt edemedi!

Bahçelievler'de pompalı dehşeti! 15 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Bahçelievler'de pompalı dehşeti! 15 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Kardeşini kalbinden bıçakladı! Cezayı duyunca teşekkür etti

Kardeşini kalbinden bıçakladı! Cezayı duyunca teşekkür etti

İzmir'de ahırdaki hayvanlarını korumak için gece gündüz nöbet tutuyorlar

İzmir'de ahırdaki hayvanlarını korumak için gece gündüz nöbet tutuyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.