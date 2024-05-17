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  4. Beylikdüzü'nde hemşirenin sır ölümü! Koluna enjekte edilen ilaç doktorun cebinden çıktı

Beylikdüzü'nde hemşirenin sır ölümü! Koluna enjekte edilen ilaç doktorun cebinden çıktı

17.05.2024 18:13
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İstanbul'da bir hastanede hemşire olarak çalışan 24 yaşındaki Selen Bilgi, hastanedeki bir odada ölü bulundu. Bilgi'nin ölümü üzerine başlatılan soruşturmada koluna enjekte edilen ilaç, yoğun bakım doktoru olan F.A.'nın cebinden çıktı. Savcılığın tutuklama istediği doktor, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Beylikdüzü'nde hemşirenin sır ölümü! Koluna enjekte edilen ilaç doktorun cebinden çıktı

Olay, geçtiğimiz hafta Beylikdüzü'nde özel bir hastanede meydana geldi. Bir hastanede hemşire olarak çalışan Selen Bilgin (24), başka bir özel hastanenin yoğun bakımında kalan dedesinin yanına refakatçi olarak gitti. İddiaya göre hastanenin yoğun bakım doktoru olan F.A. ile hemşire Selen Bilgin'in bir süredir arkadaş oldukları öğrenildi. Genç hemşire Selen Bilgin, pazartesi sabaha karşı hastanedeki bir odada hareketsiz şekilde bulundu. Hemşire Bilgin, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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İLAÇ DOKTORUN CEBİNDEN ÇIKTI

Şüpheli olarak değerlendirilen ölüm için başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Hemşire Selen Bilgin'in koluna enjekte edildiği iddia edilen ilaç odada bulunamadı. Yapılan incelemenin ardından ilacın ampulü doktor F.A.'nın cebinde bulundu.

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"SELEN ENJEKTE ETTİ"

İfadesi alınan doktor F.A., Selen Bilgin'le arkadaş olduklarını ve aralarında ilişki olduğunu ifade ederek, olay gecesi başı ağrıdığı için ağrı kesici ilacı damar yolu açarak verdiğini söyledi. Sabah uyandığında Selen'i yüzü morarmış olarak bulduğunu iddia eden doktor F.A. ameliyat öncesi kullanılan ilacı ise Selen'in enjekte ettiğini söyledi.

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli olarak ifadesi alınan doktor F.A. tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği doktor F.A. hakkında adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Hemşire Beylikdüzü
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