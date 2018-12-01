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Beylikdüzü'nde İranlılara baskın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2018 10:31 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 İranlı yakalandı. Operasyonda dünyanın en tehlikeli uyuşturucu maddelerinden biri olan metamfetamin, 16 kilogram sıvı halde meramfetamin ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü’nde bir adresin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığını belirledi. Geçtiğimiz Pazartesi günü adrese operasyon düzenlendi.

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Yapılan operasyonda uyuşturucuyu imal ettiği öne sürülen İranlı E.I, A.T ve E.E gözaltına alındı. Yapılan aramada 1 kilo 250 gram toz halde metamfetamin, 16 kilogram sıvı halde meramfetamin ve uyuşturucu yapım malzemeleri ele geçti.

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İranlıların ürettikleri uyuşturucuların bir kısmını Türkiye'de geri kalanını da Uzak Doğu ülkelerine gönderdikleri belirlendi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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Beylikdüzü'nde İranlılara uyuşturucu baskınıBeylikdüzü'nde İranlılara uyuşturucu baskını
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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü uyuşturucu İRAN

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Güzel ülkemize doldursun daha ıraklıyı,süriyeliyi,afganlıyı tayyip babaları. Millet acından ölüyor bu dürzüler zevki sefa esrar eroin peşindeler.
Türkiyede türk kaldimi.
CEZAEVİNE NİYE ATIYORSUNKİ GÖNDER İRANA VİNÇ DE SALLANDIRSIN.
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