Beylikdüzü'nde İranlılara baskın!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü’nde bir adresin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığını belirledi. Geçtiğimiz Pazartesi günü adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda uyuşturucuyu imal ettiği öne sürülen İranlı E.I, A.T ve E.E gözaltına alındı. Yapılan aramada 1 kilo 250 gram toz halde metamfetamin, 16 kilogram sıvı halde meramfetamin ve uyuşturucu yapım malzemeleri ele geçti.

İranlıların ürettikleri uyuşturucuların bir kısmını Türkiye'de geri kalanını da Uzak Doğu ülkelerine gönderdikleri belirlendi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

