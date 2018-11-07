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Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 07:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre D-100 Karayolu, Beylikdüzü mevkii Edirne istikametinde bir kamyonun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Trafik İstanbul Radyo Koordinatörü Murat Kazanasmaz, trafiğe çıkacak sürücülere uyarı yaparak, "Beylikdüzü ve Büyükçekmece için TEM Otoyolu'nu kullanın" dedi. Araçların kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 45 dakika sonra trafiğe açıldı. Öte yandan kazaya açık bırakılan rögar kapağının neden olduğu iddia edildi.

D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki kamyon, başka bir otomobilin üstüne devrilip yolda yan yattı. Kaza üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZANIN SEBEBİ: RÖGAR KAPAĞI

Seyir halindeki kamyonun tekerinin yolda yarı açık vaziyetteki rögar deliğine düşmesi sonucu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edildi.

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KAZAYI YARA ALMADAN KURTARDI

Kamyonun üzerine devrildiği otomobildekiler ise kazayı şans eseri yara almadan kurtardı.

*E-5'TE TRAFİK DURDU

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapandı.

Araçların kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 45 dakika sonra trafiğe açıldı.

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SÜRÜCÜLERE UYARI: TEM OTOYOLU'NU KULLANIN

Trafik İstanbul Radyo Koordinatörü Murat Kazanasmaz, E-5’teki kaza ile ilgili önemli bir uyarı yaparak “Kaza sonrasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bölgeden geçen ağır vasıtalar trafiğe açık olan şeride sığmadıkları ve geçemedikleri için sağ şeritte beklemeye başladılar. Beylikdüzü ve Büyükçekmece için TEM otoyolunu kullanın” ifadelerini kullandı.

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D-100 Karayolu Beylikdüzü Edirne trafik yol durumu Kaza

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Mega bir şehrin Trafigi bir kaza ile kitleniyorsa Orası mega sahir deyir mega köydür
Zaten Hiç anlamadım şu olayı bu kapakları neden yol ortasına yaparlar kardeşim git kaldırıma koy yol kenarına koy gidiyorsun yolun ortasına ne diye dikiyorsun yıllardır saydırırım bu olaya
Evet doğru olabilir kapak acıktır kapatılmamıştır. fakat devrilecek kadar sürat i napıcaz sağ şeritten gitmemeyi napıcaz. sırf bu kaza değil hepsi böyle küçük araçmış gibi hızlı gitmeler şerit ihlali derken başka canlar da yanıyor.
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