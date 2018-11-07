Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki kamyon, başka bir otomobilin üstüne devrilip yolda yan yattı. Kaza üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZANIN SEBEBİ: RÖGAR KAPAĞI
Seyir halindeki kamyonun tekerinin yolda yarı açık vaziyetteki rögar deliğine düşmesi sonucu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edildi.
KAZAYI YARA ALMADAN KURTARDI
Kamyonun üzerine devrildiği otomobildekiler ise kazayı şans eseri yara almadan kurtardı.
*E-5'TE TRAFİK DURDU
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapandı.
Araçların kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 45 dakika sonra trafiğe açıldı.
SÜRÜCÜLERE UYARI: TEM OTOYOLU'NU KULLANIN
Trafik İstanbul Radyo Koordinatörü Murat Kazanasmaz, E-5’teki kaza ile ilgili önemli bir uyarı yaparak “Kaza sonrasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bölgeden geçen ağır vasıtalar trafiğe açık olan şeride sığmadıkları ve geçemedikleri için sağ şeritte beklemeye başladılar. Beylikdüzü ve Büyükçekmece için TEM otoyolunu kullanın” ifadelerini kullandı.
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