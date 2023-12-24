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Beylikdüzü'nde kanlı saldırı! Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar: 2 ölü

24.12.2023 18:20 | Son Güncelleme:
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Beylikdüzü'nde yeni tanıştıkları kız arkadaşlarıyla buluşmaya giden iki kişi, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kadın gözaltına alınırken, polis saldırıyı gerçekleştiren motosikletli saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde kanlı saldırı! Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar: 2 ölü

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi, Reşat Nuri Güntekin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Bektaş Eren Kaya (22) ve Salih Tutkun (27), yeni tanıştıkları E.T.(18) ve Y.B.(18) ile bir kafede buluştu. Buluşma sonrası kafeden çıkan Kaya ve Tutkun'a motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında iki arkadaş, kanlar içerisinde yere yığılırken, motosikletli şüpheliler ise kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tutkun olay yerinde hayatını kaybederken Kaya ise kaldırıldığı hastanede sabaha karşı öldü. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri E.T. Ve Y.B'yi gözaltına aldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bektaş Eren Kaya'nın 2 kızla sokakta yürüdüğü anlar ve ardından şüpheliler tarafından saldırıya uğradığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Görüntülerde, Kaya ve yanındaki iki kadın kaldırımda yürüyor. Kaldırımın sonuna geldiklerinde ise bir motosikletin yanlarına yaklaştığı ve saldırı anında yaşanan kovalamacalar görülüyor. Yaralanan Kaya, bir süre kaldırımda yürüdükten sonra önce yere oturuyor sonrasında ise hayatını kaybediyor.

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"PUSUYA DÜŞÜRÜYORLAR"

Mehmet Kaya, "En son 4-5 ay önce görüştüm oğlumla, ondan sonra bir daha görüşmedik. Arada sırada telefonla görüşüyorduk. Oğlum bir iş yerinde motokuryelik yapıyordu. Motorla kaza geçirdikten sonra bıraktırdık. En son bir telefon şirketinde çalışıyordu iki arkadaş. Dün duyduklarımıza göre iki kız Eren ve diğer arkadaşını çağırıyorlar, pusuya düşürüyorlar diğer hasımları da vuruyor. Çocukları, buluşmaya kızlar çağırıyor, ondan sonra kızlar kaçıyor. Sonra çocuklara ateş edip öldürüyorlar. Şüpheliler motosikletle gelmişler. Devletimizin bunun önüne geçmesini istiyoruz, bugün benim çocuğum yarın başkasının çocuğu. Çok rahat bir şekilde silahlar bulup, motosiklet çalıp, kask takıp gidip şehrin ortasında gencecik çocukları öldürüyorlar. Suçluların da bir an önce yakalanıp cezalarını en ağır şekilde çekmelerini istiyoruz" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü silahlı saldırı
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