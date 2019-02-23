Beylikdüzü’ nde kar etkisini gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkisini gösterdi. Beylikdüzü’nde kar yağışı ve fırtınanın etkisiyle vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Beylikdüzü’nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, üst geçitleri ve yolları beyaz örtü ile kapladı. Yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zaman zaman yürümekte zorlandı. Kar yağışının etkisiyle sokaklarda seyrine doyum olmayan görüntüler de oluşturdu.