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Beylikdüzü'nde kız çocuğunun ölümünde mide bulandıran iddia! 'Bezini açtık, kanımız dondu'

11.09.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Belikdüzü'nde geçtiğimiz günlerde, apartmanın ikinci katından düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili ortaya atılan iddialar kan dondurdu. Ölen kız çocuğunun dedesi tarafından cinsel istismara maruz kaldığı öne sürüldü. Çocukla ilgili hazırlanan raporun içeriği ortaya çıkarken, ilk muayeneyi yapan doktor "Bebeğin vücudunda yara, çizik, kan yoktu. Bezi tertemizdi. Bezini açalım bir dedik. Kanımız dondu, şok olduk" dedi.

Beylikdüzü'nde 2 katlı apartmanın üst katından düşerek öldüğü öne sürülen 2 yaşındaki kız çocuğu E. Y.'nin, ölümüyle ilgili cinsel istismar iddiası gündemdeki yerini koruyor. Öz dedesinin cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bebeğin muayenesini yapan doktor, "Düşme hikayesi var ama görünen bir düşme bulgusu yok" dedi. Açıklamasının devamında doktor, "Bezi tertemizdi. Bezini açalım bir dedik. Kanımız dondu, şok olduk. Meslek hayatımda ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum" dedi.

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2. KATTAN ZEMİNE DÜŞTÜ

Sahil Mahallesi'nde 6 Eylül Salı günü akşam saat 19.30 sıralarında iddiaya göre, 2 katlı binanın üst katındaki dairede yaşayan 2 yaşındaki E. Y. bilinmeyen nedenle balkondan bahçe zeminine düştü. Çocuğun düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada annesi, E. Y.'yi komşularına ait otomobille Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürdü. E.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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İSTİSMAR İDDİASI

Hastaneye getirildiğinde nabız ve solunumu olmayan E.Y., entübe edilerek kalp masajı yapıldı ancak hayata döndürülemedi. E.Y.'ye müdahale eden doktorun düzenlediği genel adli muayene raporunda ölüm saati 20.50 olarak bildirildi. Adli muayene raporunda E.Y.'nin vücudunda istismar belirtileri bulunduğu öne sürüldü.

ÖLÜMÜ 'ŞÜPHELİ' BULUNDU

Bu raporla E.Y.'nin ölümü emniyet kayıtlarına 'şüpheli' olarak geçirildi. Aile küçük çocuğun 'fasulye sırığı üzerine düştüğünü' ileri sürdü. Ancak cenaze aileye teslim edilmedi ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BAŞSAVCILIKTAN İSTİSMAR İDDİASINA YANIT

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Y.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede cinsel istismara uğradığına ilişkin bir tespit olmadığı kaydedildi.

ÖZ DEDESİNİN İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİASI

2 yaşındaki E. Y.'nin şüpheli ölümü sosyal medyada da gündeme otururken ortaya atılan iddia infial yarattı. Twitter'da yapılan bazı paylaşımlarda, 2 yaşındaki bebeğe öz dedesi C.S'nin cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

HASTANE RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet'in haberine göre, raporda bebek hastaneye ilk geldiğinde "2 yaşındaki çocuk evinin balkonundan düşme beyanıyla acil servise getirildi. Gelişinde nabız ve tansiyon alınamadı. Yüzü soluk ve siyanoze görünümde idi. Genel durum kötü, bilinç kapalı. Göğüs havalanmıyor" ibareleri olduğu görüldü. Öte yandan muayene raporunda ise "Cilt soluk görünümde, perianal bölgede hasar mevcuttu" ifadeleri yer aldı.

"BANA 'RAPORA DÜŞTÜ YAZ' DEDİ"

Bebeğin ilk muayenesini yapan doktor yaptığı açıklamada, ailenin bebeği akşam vakti getirdiğini belirterek, "Muayeneyi yapan ilk doktorum. Çocuk geldiğinde yaşamıyordu. Erkeklerden bir tanesi bana 'rapora düştü yaz' dedi. Ben durumun şüpheli olduğunu izah ederken erkeklerden biri 'Hocam ne gibi şüpheler?' dedi. Açıkça belirttim ve o da 'Biz biliyoruz onları. Düştü, ondandır o' dedi bıyık altından gülerek" ifadelerini kullandı.

"AĞLAYAN TEK KİŞİ ANNESİYDİ"

Dışarıda yaklaşık 50 kişilik kalabalık olduğunu söyleyen doktor, bebeğin annesini de gördüğünü ve bebeğin ölüm haberini verdiğinde ağlayan tek kişinin annesi olduğunu belirtti.

"MESLEK HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİT OLUYORUM"

Bebeğin hastaneye düşme beyanıyla getirildiğini anlatan doktor, "Düşme hikayesi var ama görünen bir düşme bulgusu yok. Bebeğin vücudunda yara, çizik, kan yoktu. Bezi tertemizdi. Bezini açalım bir dedik. Kanımız dondu, şok olduk. Meslek hayatımda ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum" dedi.

Düşme vakalarında genelde morluk, iç kanama veya yaralanma bulgularının olduğunu söyleyen doktor, bebekte bu bulguların olmadığını ancak istismar bulgularının uzun sürenin sonucunda oluşan bulgular olduğunu belirtti.

"KENDİ ARALARINDA GÜLÜŞÜYORLARDI"

Kalabalığın arasında sadece annenin feryat ettiğini ve kendini yerlere attığını söyleyen doktor, "Ben karar mercii değilim ancak kalp masajı yapılırken hiçbir erkekte gram üzüntü görmedim. Hastanedeki çalışanlardan birisi de benim yanıma gelip şu cümleleri kullandı; "Hocam kendi aralarında 'fasulye sırığına düştü' deyip gülüşüyorlar" diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar İstanbul Beylikdüzü
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