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Beylikdüzü’nde 'kız meselesi' yüzünden 19 yaşındaki genç öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 09:15 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde 19 yaşındaki genç 'Kız arkadaşıma baktın' meselesi yüzünden konuşmak için çağrıldığı evin arkasındaki parkta, kurulan tuzakla bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili 1 kişi tutuklanırken, gözü yaşlı anne-baba, oğullarının bıçaklandıktan sonra aynı yerde başkaları tarafından darp da edildiğini ve farklı şüphelilerinin de olduğunu ifade ederek, “Oğlumuz için adalet istiyoruz” dedi.

Beylikdüzü’nde 'kız meselesi' yüzünden 19 yaşındaki genç öldürüldü

Olay geçtiğimiz ay akşam saatlerinde Gürpınar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Berat Çerman (19), arkadaşı Faruk U. ile birlikte daha önceden "kız arkadaşıma baktın" meselesi yüzünden tartıştıkları Adem P. (17) ve yanındaki kişilerle konuşmak için evinin hemen arkasındaki parka gitti. Konuşma sırasında olay yerine söz konusu kızlar da geldi. Adem P. önce Çerman’ın arkadaşı Faruk U.’yu daha sonra ise Çerman’ı bıçakladı. İddiaya göre, Çerman kaçmaya çalışırken olay sırasında orada olduğu söylenilen kişiler tarafından darp edildi. Çerman yaralı halde kaçtığı bir market önünde yere yığıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Çermen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"ÖLÜME SEBEBİYET VERENLER ŞU ANDA DIŞARIDA"

Oğlunun cinayetinin ardından 1 kişinin tutuklandığını ancak oğlunu tekmeleyerek yere yatıran kişilerin ise serbest kaldığını ifade eden acılı baba Ramazan Çerman, "Çete halinde bunlar. Biz sorduk soruşturduk bunlar daha önceden çete halinde toplandılar. Biz şu anda adalet bekliyoruz. Bir kişi tutuklu, rahmetliyi yere yatırıp tekmeleyenler ölüme sebebiyet verenler şu anda dışarıda. Çocuğun hiçbir suçu yok diğer arkadaşı da yaralandı. O da bana, ‘biz oraya gittiğimizde toplanmışlardı biz daha ağzımızı açmadan bıçakladılar’ dedi. Çocuklar bıçaklandığını bile o anda fark etmemişler. Konuşmak bahanesiyle çağırmışlar. Kız meselesiymiş ama çocuğumun hiçbir suçu yok. Şimdi biz de devletten adalet bekliyoruz. Geri kalan suçluların yakalanmasını bekliyoruz. Bu taşınabilir bir yük değil" dedi.

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Gözü yaşlı anne Hüsniye Çerman 3 haftadır oğlunun büyük acısını yaşadığını dile getirerek, "Her şey bitmiş gibi o olmayınca. O benim küçük dünyamdı. O gün bana söylediler zaten bıçaklandığını akşam saatiydi. O gün ehliyet sınavına girmişti yazılıya bana, ‘ anne sınavı geçtim bir çay içip eve geliyorum’ dedi. Geldi bir duş aldı dışarı çıktı. O gün dışarıya çıktı akşam saatiydi evde yemek yeniyordu tamam geliyorum dedi yavrum. O arada ne olduysa beni binadan birisi aradı ‘Berat bıçaklandı’ dedi. Ben bu olayda herkesten şikayetçiyim. Orada kızlarda varmış ben hepsinden şikayetçiyim. Adalet istiyoruz" dedi.

"BİZİM DÜNYAMIZI YIKTILAR"

Oğlunun üniversite için tercih yaptığını sonucunu beklediğini kaydeden anne Çerman, "Vefatından sonra tercihler açıklandı bizim yüreğimiz yetmedi bakmaya bile. O koyu Beşiktaş taraftarıydı. Evde Beşiktaş maçı olduğunda havalar uçardı. Bizim dünyamızı yıktılar. Adalet istiyorum ben" diye konuştu.

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OĞULLARI İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİLER

Oğullarının cinayetiyle ilgili başkalarının da olduğunu ve konunun daha detaylı araştırılmasını isteyen acılı anne baba oğulları için "Berat Çerman için Adalet" adıyla bir yürüyüş de düzenleyerek konuya dikkat çekmeye çalıştı.

GENÇ BERAT'IN YERE YIĞILMA ANI KAMERADA

Bıçaklandıktan sonra parktan birkaç metre ilerideki bir markete yardım için sığınan ve bayılarak yere düşen Berat'ın o anları da güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Berat'ın marketin kapısına gelişi yere düşmesi ve vatandaşların yardım etmesinden sonra 112 ekibi tarafından Berat'ın hastaneye kaldırılması yer alıyor.

(İHA)

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