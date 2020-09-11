Beylikdüzü’nde 'kız meselesi' yüzünden 19 yaşındaki genç öldürüldü

Olay geçtiğimiz ay akşam saatlerinde Gürpınar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Berat Çerman (19), arkadaşı Faruk U. ile birlikte daha önceden "kız arkadaşıma baktın" meselesi yüzünden tartıştıkları Adem P. (17) ve yanındaki kişilerle konuşmak için evinin hemen arkasındaki parka gitti. Konuşma sırasında olay yerine söz konusu kızlar da geldi. Adem P. önce Çerman’ın arkadaşı Faruk U.’yu daha sonra ise Çerman’ı bıçakladı. İddiaya göre, Çerman kaçmaya çalışırken olay sırasında orada olduğu söylenilen kişiler tarafından darp edildi. Çerman yaralı halde kaçtığı bir market önünde yere yığıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Çermen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"ÖLÜME SEBEBİYET VERENLER ŞU ANDA DIŞARIDA"

Oğlunun cinayetinin ardından 1 kişinin tutuklandığını ancak oğlunu tekmeleyerek yere yatıran kişilerin ise serbest kaldığını ifade eden acılı baba Ramazan Çerman, "Çete halinde bunlar. Biz sorduk soruşturduk bunlar daha önceden çete halinde toplandılar. Biz şu anda adalet bekliyoruz. Bir kişi tutuklu, rahmetliyi yere yatırıp tekmeleyenler ölüme sebebiyet verenler şu anda dışarıda. Çocuğun hiçbir suçu yok diğer arkadaşı da yaralandı. O da bana, ‘biz oraya gittiğimizde toplanmışlardı biz daha ağzımızı açmadan bıçakladılar’ dedi. Çocuklar bıçaklandığını bile o anda fark etmemişler. Konuşmak bahanesiyle çağırmışlar. Kız meselesiymiş ama çocuğumun hiçbir suçu yok. Şimdi biz de devletten adalet bekliyoruz. Geri kalan suçluların yakalanmasını bekliyoruz. Bu taşınabilir bir yük değil" dedi.