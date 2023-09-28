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Beylikdüzü'nde korku dolu anlar! Alevler metrelerce yükseldi

28.09.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beylikdüzü'nde apartman girişindeki doğal gaz kutusunda çıkan yangın paniğe yol açtı. Alevler metrelerce yükselirken apartmandakiler kendilerini dışarı attı. Yangın kısa sürede söndürülürken herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Beylikdüzü'nde korku dolu anlar! Alevler metrelerce yükseldi

Olay, Kavaklı Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın doğal gaz kutusunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören apartman sakinleri durumu itfaiye ve İGDAŞ ekiplerine haber verirken, bir taraftan da kendilerini dışarı attı. Bu sırada alevlerin yükseldiği doğal gaz kutusunun yanındaki bir motosiklet alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri de mahallenin doğal gazını kesti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, park halindeki bir motosiklet tamamen yandı. Apartmandaki bir dairenin camlarının kırıldığı görülürken, kaldırımdaki elektrik direği hasar gördü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Doğal gaz kutusundan yükselen alevler mahalle sakinlerinin çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde doğal gaz kutusundan çıkan yangında elektrik direği ile park halindeki motosikletin yandığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü doğal gaz

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