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Beylikdüzü'nde korkunç olay! 16. kattan düşen düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

11.03.2021 22:25 | Son Güncelleme:
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Beylikdüzü'nde korkunç olay! 16. kattan düşen düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde, 16 katlı apartmanın son katından düşen 11 yaşındaki Ömer Güzel isimli çocuk, hayatını kaybetti.

Olay, Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Ömer Güzel, saat 18.00 sıralarında kaldığı evin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü.

Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından 11 yaşındaki çocuğu hastaneye kaldırdı.
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Hastaneye kaldırılan Güzel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (DHA)
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