Beylikdüzü'nde koronavirüs tedbiri! Çin'den gelen hostes izole odaya alındı

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir Türk kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

İZOLE ODAYA ALINDI

Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Tahlillerin ardından kadın hastanenin izole müşahade odasına alındı.

HASTANE PERSONELİ KORONAVİRÜS TEHLİKESİNE KARŞI MASKE TAKTI

Bu sırada hastanedeki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü.

ÇİN'DEN GELEN BİR HOSTES OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hastaneye başvuran kadının kısa süre önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi.

(DHA)



