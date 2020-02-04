Beylikdüzü'nde koronavirüs tedbiri! Çin'den gelen hostes izole odaya alındı

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir Türk kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
İZOLE ODAYA ALINDI
Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Tahlillerin ardından kadın hastanenin izole müşahade odasına alındı.
Bu sırada hastanedeki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü.
ÇİN'DEN GELEN BİR HOSTES OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Hastaneye başvuran kadının kısa süre önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi.
(DHA)
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