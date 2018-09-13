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Beylikdüzü'nde lüks otomobile silahlı saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 14:26 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde lüks bir otomobile silahla saldırı düzenlendi. Otomobilde bulunan kadın ağır yaralandı.

Beylikdüzü'nde lüks otomobile silahlı saldırı!

Ayrıntılar geliyor...

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Beylikdüzü otomobil silahlı saldırı

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