Beylikdüzü'nde makas atma kazası! O anlar kamerada

MAKAS ATARAK İLERLEDİ

İlk kaza Beylikdüzü'nde 8 Temmuz Pazartesi günü TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolda iki sürücü makas atarak ilerledi. Bu sırada otomobillerden biri, araçların arasından geçerken kaza yaptı. İki araca çarpan otomobil yol kenarına savruldu. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YERE DÜŞTÜ

Bahçelievler, D-100 Karayolu'nda 7 Temmuz Pazar günü meydana gelen kazada ise sağ şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsü, araçların arasından geçerek aniden şeride giren motosikletle çarpıştı. Kazaya yol açan motosiklet olay yerinden uzaklaşırken, diğer motosikletin sürücüsü yere düştü. Motosikletli kazaya neden olan diğer sürücüye tepki gösterdi. O anlar araç kamerasıyla kaydedildi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

