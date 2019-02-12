HABER

Beylikdüzü'nde metrobüsler çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2019 16:30 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüsler çarpıştı. Kazada genç bir kız hafif yaralandı.

Beylikdüzü'nde metrobüsler çarpıştı

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.40 sıralarında Saadetdere Metrobüs durağında yaşandı. Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferi yapan metrobüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önündeki metrobüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile içeride savrulan yolculardan bir genç kız kafasını araç içinde vurarak hafif şekilde yaralandı.

Yaralanan kıza ilk müdahalesi metrobüs durağındaki yolcular tarafından yapıldı. Kaza yapan araçlar ise yol kapanmaması için uygun bir noktaya çekildi. Olay yerine gelen bölge trafik ekipleri rapor tuttu.

2036'dan gelen zaman yolcusundan olay iddia!2036'dan gelen zaman yolcusundan olay iddia!
Gürsu Belediyesi’nden “Ulu Hakan Abdülhamid Han” konferansıGürsu Belediyesi’nden “Ulu Hakan Abdülhamid Han” konferansı
Sağanak yağış İstanbul - Çanakkale yolunda trafiği olumsuz etkilediSağanak yağış İstanbul - Çanakkale yolunda trafiği olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü Metrobüs Kaza

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Son veda! Bu acıya yürek dayanmaz

Son veda! Bu acıya yürek dayanmaz

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif hayatını kaybetti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

Erdoğan: Marketlerde neler varsa satmaya başlayacağız

Erdoğan: Marketlerde neler varsa satmaya başlayacağız

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Olaylar ülkesi olduk.. padişah çok yaşa!!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'daki okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 24 öğrenci tedavi altına alındı

Zehirlenme şüphesi! Hastaneye koştular

FETÖ'nün iki kritik ismi yurt dışına kaçarken yakalandı

FETÖ'nün iki kritik ismi yurt dışına kaçarken yakalandı

HDP'li milletvekili polis memurunun kolunu ısırdı

HDP'li milletvekili polis memurunun kolunu ısırdı

KPSS sorularının sızdırılması davasında karar

KPSS sorularının sızdırılması davasında karar

HDP'li vekillerin Leyla Güven'e destek yürüyüşüne izin verilmedi

HDP'li vekillerin Leyla Güven'e destek yürüyüşüne izin verilmedi

Açlık grevindeki Leyla Güven hastaneye kaldırıldı

Açlık grevindeki Leyla Güven hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.