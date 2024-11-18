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Beylikdüzü'nde motosikletli saldırganlar kuyumcuya kurşun yağdırdı! 28 mermi isabet etti

18.11.2024 17:30
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İstanbul Beylikdüzü'nde motosikletli iki kişi, kuyumcu dükkanına ateş açtıktan sonra kaçtı. Yaralananın olmadığı saldırıda iş yerine 28 merminin isabet ettiği öğrenilirdi. Kaçan şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Beylikdüzü'nde motosikletli saldırganlar kuyumcuya kurşun yağdırdı! 28 mermi isabet etti

Olay, bugün sabah saatlerinde Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcudan haraç isteyen kimliği belirsiz iki kişi, motosikletle önüne geldiği iş yerine kurşun yağdırdı. İçerideki çalışanlar ve müşteriler açılan ateşten eşyaların arkasına saklanarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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28 MERMİ İSABET ETTİ

Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri de saldırının gerçekleştiği bölgede detaylı çalışma yaptı. İlk incelemelerde iş yerine yaklaşık 28 merminin isabet ettiği belirlendi.

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Saldırının ardından motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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'ARKADAKİ ATEŞ ETTİ, ÖNDEKİ MOTORU KULLANDI'

Olay anında karşı kaldırımda yürüdüğünü söyleyen Hüseyin Cancan, “Sabah gördüm ben karşı kaldırımdan gidiyordum. Baktım motor motosikletin üzerinde iki kişi vardı. Tam dükkanın köşesindeydiler. Takır takır diye bir sesler duydum. Motorun üzerinden ateş etti, arkadaki ateş etti öndeki motoru kullandı. Ben de şok oldum yani bu kadarı da olmaz bu insanlara da denk gelebilirdi. Kask vardı, bastılar gaza gittiler. Ben çok korktum karşı kaldırımdan yürüyordum. Bu kadar yüksek bir ses duymadım, ilk defa gördüm. Anlayamadım gitti yani ben de korktum herhangi bir insana da gelebilirdi. Hesap ödemeye bankaya gidiyordum" dedi. (DHA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Beylikdüzü silahlı saldırı
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