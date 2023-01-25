Beylikdüzü'nde otoparkta dehşet anları! Kadın, 'beni kurtarın' diye bağırdı

Büyükşehir Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanın otoparkında gece saatlerinde bir kadınla tartışmaya başlayan kişi, bir süre sonra kadına tekme ve tokatla saldırdı. Yere düşen kadının çığlıklarını duyan çevredeki bir kişi, şiddet uygulayan kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇEVREDEKİ BİR KİŞİ ARAYA GİRDİ

Görüntülerde, darbedilen kadının yere düştüğü ve çevredeki bir kişinin araya girdiği görülüyor.

ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edilirken, darbedilen kadının ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

(DHA)

