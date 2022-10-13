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Beylikdüzü'nde restoran çıkışı silahlı saldırı, hayatını kaybetti! Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı

13.10.2022 06:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir kişi, restorandan çıktığı sırada otomobille gelen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Beylikdüzü'nde restoran çıkışı silahlı saldırı, hayatını kaybetti! Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı

Olay, İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. 42 yaşındaki Kemal Kadak, restorandan çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak en yakın hastaneye kaldırılan Kadak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay, saat 23.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Kadak(42) bir kadınla restorana geldi. Kemal Kadak restorandan çıkarken, otomobille yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar, plakası henüz belirlenemeyen otomobille olay yerinden uzaklaştı. Kemal Kadak saldırıda ağır yaralandı, yanındaki kadın ise yara almadan kurtuldu.

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GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Restoran çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, saldırı sonucu ağır yaralanan Kadak'a ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Kadak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme yaptı. Saldırı sırasında restoranın önünde park halindeki bir minibüse mermi isabet ettiği tespit edildi. Çevredeki boş kovanlar tek tek belirlenerek, incelemeye alındı. Polis ekipleri, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Beylikdüzü silahlı saldırı
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