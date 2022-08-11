HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Beylikdüzü'nde saldırıya uğrayan İETT şoförü ilk kez konuştu! Yürek burkan sözler

Beylikdüzü'nde saldırıya uğrayan İETT şoförü ilk kez konuştu! Yürek burkan sözler

11.08.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde dün sabaha karşı saatlerde İETT şoförü Mehmet Karadeniz, korku dolu anlar yaşadı. 'Sollama' gerginliği nedeniyle 4 kişi öfkelenip otobüsün önünü kesti ve Karadeniz'e tehditler eşliğinde aşağı inmesini söyleyerek bağırdı. Bir kişi şoför camından Karadeniz'e vururken diğerleri ise otobüse tekme ve yumruklarla saldırdı. Olayın ardından konuşan Karadeniz'in trafik magandalarının zulmü yüzünden mesleği bırakmayı düşündüğünü dile getirmesi ise yürekleri burktu.

Beylikdüzü'nde saldırıya uğrayan İETT şoförü ilk kez konuştu! Yürek burkan sözler

İETT şoförü Karadeniz, saldırı anlarını anlatırken hayatında ilk defa böyle bir şey yaşadığını belirterek "O an çok korktum" dedi. Karadeniz ayrıca olayın ardından meslekten soğuduğunu ve yakında bırakmayı düşündüğünü dile getirdi. İşte şoför Karadeniz'e mesleğini bıraktıran trafikteki dehşetin tüm ayrıntıları...

ek-bilgi-ve-fotograflarla-beni-solladin-diyerek-otobus-soforune-saldirdilar_4117_dhaphoto1

ek-bilgi-ve-fotograflarla-beni-solladin-diyerek-otobus-soforune-saldirdilar_4117_dhaphoto2

ŞOFÖR CAMINDAN BAŞINA VURDU

Olay, dün sabah 05.30 sıralarında Beylikdüzü'nde meydana geldi. Silivri-Avcılar arasında sefer yapan 303A hat sayılı otobüs şoförü Mehmet Karadeniz, Silivri istikametine giderken aynı yöne seyir halinde olan bir otomobil, otobüsün önünü kesti. Otomobilden inen 4 kişi, otobüse yöneldi ve Mehmet Karadeniz'e aşağı inmesini söyledi. Şoför camının yanına yaklaşan bir kişi, Mehmet Karadeniz'in başına vurmaya başladı. Bu sırada diğer 3 kişi ise otobüsün kapısına tekme ve yumruklarla saldırdı. 

ek-bilgi-ve-fotograflarla-beni-solladin-diyerek-otobus-soforune-saldirdilar_4117_dhaphoto3

ek-bilgi-ve-fotograflarla-beni-solladin-diyerek-otobus-soforune-saldirdilar_4117_dhaphoto4

POLİSİ ARAYIP "ÇABUK OLUN, BENİ DARP EDECEKLER" DEDİ

Mehmet Karadeniz'in otobüsle, kendi kullandığı otomobili solladığını iddia eden şüpheli yanındaki arkadaşlarının da yardımıyla defalarca kez otobüs kapısının camını tekmeledi. Camlar ve kapı kırılırken araya giren diğer sürücüler otomobil sürücüsünü uzaklaştırdı. Bu sırada otobüsün iç kısmına ilerleyen Karadeniz ise polisi arayarak yardım istedi. O anlar otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Cep telefonu kayıtlarında Karadeniz'in polise 'Çabuk olun beni darp edecekler' dediği anlar dikkat çekti. 

ek-bilgi-ve-fotograflarla-beni-solladin-diyerek-otobus-soforune-saldirdilar_4117_dhaphoto5

ek-bilgi-ve-fotograflarla-beni-solladin-diyerek-otobus-soforune-saldirdilar_4117_dhaphoto6

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öte yandan 4 kişinin saldırı anları da otobüsün kameralarına anbean kaydedildi. Kayıtlarda, otomobilin otobüsü geçip önüne kırdığı anlar ile Mehmet Karadeniz'in darp edildiği, otobüse tekme ve yumruklarla saldırıldığı anlar görüldü. Tarafların olaydan sonra uzlaştığı, Mehmet Karadeniz'in kendisine saldıranlardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

ek-bilgi-ve-fotograflarla-beni-solladin-diyerek-otobus-soforune-saldirdilar_4117_dhaphoto7

ek-bilgi-ve-fotograflarla-beni-solladin-diyerek-otobus-soforune-saldirdilar_4117_dhaphoto8

“O AN ÇOK KORKTUM"

1 buçuk yıldır bu mesleği yapan ve başına ilk defa böyle bir şey geldiğini söyleyen İETT otobüs şoförü Mehmet Karadeniz şöyle konuştu:

ek-bilgi-ve-fotograflarla-beni-solladin-diyerek-otobus-soforune-saldirdilar_4117_dhaphoto9

ek-bilgi-ve-fotograflarla-beni-solladin-diyerek-otobus-soforune-saldirdilar_4117_dhaphoto10

“Birden önüme atladılar. Ben de aniden atladıkları için 2 kere selektör yaptım. Ben kendi güzergahımda giderken,  beni arkadan takip etmeye başladılar. Selektör yapıp, kornaya basmaya başladılar. Ben altgeçitten geçtikten sonra arkadaşlara yol verdim. O sırada sürücünün yanında bulunan 2 arkadaşı cama çıkarak 'Sağa çek' diye bağırmaya başladı. Ben sarhoş olduklarını fark ettim. Ben atlatmaya çalışıp, kendi güzergahıma girmeye çalıştım. Beni takip etmeye devam ettiler. Arkamdan korna çalıp, 'Sağa çek' diyerek bağırmaya devam ettiler. Beni sollayıp, önüme atladılar. Birden el freni çekip, beni durdular. Ben aracımı zorlayarak durdurmayı başardım. Araçtan indikleri gibi 'Bana çarptın' diyerek araca vurmaya başladılar. Ben de İETT'nin acil çağrı butonunu kullanarak yardım istedim. Camı patlatıp, bana saldırmaya çalıştılar. Ben de kaçmak için otobüsün orta tarafına geçtim. O an çok korktum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım."

saldiriya-ugrayan-iett-soforu-meslegi-birakmayi-dusunuyorum_5608_dhaphoto1

saldiriya-ugrayan-iett-soforu-meslegi-birakmayi-dusunuyorum_5608_dhaphoto2

“YAKINDA MESLEĞİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Yaşadığı olaydan etkilenen Karadeniz, mesleği bırakmayı düşündüğünü söyleyerek, “Allah kimseye göstermesin. Bu şekilde nereye kadar gidecek hiç bilmiyorum. Bu gidişle ben mesleği bırakmayı düşünüyorum. Biz bu konulara sessiz kaldığımız halde insanlar hala üzerimize geliyor. Maalesef bu olay beni meslekten soğuttu. Yakında mesleği bırakmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

saldiriya-ugrayan-iett-soforu-meslegi-birakmayi-dusunuyorum_5608_dhaphoto3

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mezarı şapkasından çıkan parayla yaptırıldı! Adı: Hacı... Mezarı şapkasından çıkan parayla yaptırıldı! Adı: Hacı...
Kaymakam duyurdu! Beklenen festival yasaklandı...Kaymakam duyurdu! Beklenen festival yasaklandı...
1 koyup 3 alacaklardı, 40 bin kişi mağdur oldu!1 koyup 3 alacaklardı, 40 bin kişi mağdur oldu!
Anahtar Kelimeler:
Şoför İETT otobüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili halini paylaştı! Bomba yorum

Karısının bikinili halini paylaştı! Bomba yorum

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

Antalya'da tüyleri diken diken eden olay! Aç kalınca birbirlerini yediler

Antalya'da tüyleri diken diken eden olay! Aç kalınca birbirlerini yediler

1 saate kazanıyorum, kral gibi burada harcıyorum

1 saate kazanıyorum, kral gibi burada harcıyorum

Anneleri kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu, çocuklar gözyaşlarına boğuldular! Babaları da kabul etmedi

Anneleri kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu, çocuklar gözyaşlarına boğuldular! Babaları da kabul etmedi

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

İlginizi Çekebilir

Sabahları böyle uyanıyorsanız...

Sabahları böyle uyanıyorsanız...

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Böbrek taşı sorununa kökten çözüm

Böbrek taşı sorununa kökten çözüm

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.