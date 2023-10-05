Beylikdüzü'nde silah sesleri! Otopark kapısı açılmadı diye havaya ateş açtı

İstanbul'daki olay, saat 12.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan bir eğlence merkezinin önünde yaşandı. İddiaya göre, otoparkın yanına otomobil ile yanaşan bir kişiye bir süre beklemesine rağmen otopark kapısı açılmadı.

BELİNDEN ÇIKARDI, HAVAYA RASTGELE ATEŞ AÇTI

Bunun üzerine otomobilden inen kişi, belinden çıkardığı silahla rastgele 4 el havaya ateş açtı.

POLİSLER OLAY YERİNDEN GEÇİYORDU

O sırada olay yerinden geçen polis, duruma müdahale ederek şüpheliyi yakaladı. Polis merkezine götürülen kişinin otomobilinde yapılan aramada bir silah daha çıktı.

Silahlı saldırganın emniyetteki işlemleri devem ederken, polis, otopark önüne şerit çekip çalışma başlattı.

(DHA)

