Beylikdüzü'nde toprak kayması! Bir işçi toprak altında kaldı

Osmanlı Caddesi'nde bir site önünde kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
Toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
İşçi, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrası saat 14.30'da kurtarıldı. (DHA)
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