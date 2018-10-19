HABER

Beylikdüzü'nde toprak kayması! Bir işçi toprak altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 13:44 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü'nde kazı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi 3 saat sonra kurtarıldı.

Osmanlı Caddesi'nde bir site önünde kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

aaa

İşçi, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrası saat 14.30'da kurtarıldı. (DHA)

ISCI1


PARTNERÇocuğunuz size yalan söylüyorsa mutlaka bu yöntemi deneyin!Çocuğunuz size yalan söylüyorsa mutlaka bu yöntemi deneyin!
Hakkari'de dağda mahsur kalan köpek kurtarıldıHakkari'de dağda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Kayseri’de küçük esnafın afişli enflasyon mücadelesiKayseri’de küçük esnafın afişli enflasyon mücadelesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Beylikdüzü toprak kayması

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eminönü'nde silah sesleri! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Eminönü'nde silah sesleri! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

İlber Ortaylı'dan Danıştay'ın 'Andımız' kararı hakkında flaş açıklama

İlber Ortaylı'dan Danıştay'ın 'Andımız' kararı hakkında flaş açıklama

Sakarya'daki lisede büyük panik! Öğrenciler tahliye edildi

Sakarya'daki lisede büyük panik! Öğrenciler tahliye edildi

Efsane 'Cumhuriyet' fotoğrafındaki kişi Gülse Birsel’in dedesinin kuzeni çıktı!

Efsane 'Cumhuriyet' fotoğrafındaki kişi Gülse Birsel’in dedesinin kuzeni çıktı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Zonguldak'ta korkunç olay! Bu halde buldular

Zonguldak'ta korkunç olay! Bu halde buldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.