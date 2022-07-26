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  4. Beylikdüzü’nde trafik tartışması kanlı bitti! Yaralının eşini zor sakinleştirdiler...

Beylikdüzü’nde trafik tartışması kanlı bitti! Yaralının eşini zor sakinleştirdiler...

26.07.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beylikdüzü’nde trafikte yaşanan tartışma sonrasında sürücü otomobilini yayaların üzerine sürdü. Yaşanan olayda biri ağır iki kişi yaralandı. Yaralı şahsın eşi ise otomobil sürücüsüne saldırdı.

Beylikdüzü’nde trafik tartışması kanlı bitti! Yaralının eşini zor sakinleştirdiler...

Olay, saat 19.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında sürücü otomobili diğer otomobil sürücüsü Selami Kurt ve yayaların üzerine sürdü. Olayda Selami Kurt ve kaldırımda yürüyen bir kişi yaralandı.

EŞİNDEN SALDIRI

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İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Selami Kurt’un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yayanın ise ayağı kırıldı. Olay sonrasında yaralanan S.K.'nin eşi S.K. otomobil sürücüsüne saldırdı, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi. (DHA)

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Beylikdüzü
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