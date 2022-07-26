Beylikdüzü’nde trafik tartışması kanlı bitti! Yaralının eşini zor sakinleştirdiler...

Olay, saat 19.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında sürücü otomobili diğer otomobil sürücüsü Selami Kurt ve yayaların üzerine sürdü. Olayda Selami Kurt ve kaldırımda yürüyen bir kişi yaralandı.

EŞİNDEN SALDIRI

İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Selami Kurt’un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yayanın ise ayağı kırıldı. Olay sonrasında yaralanan S.K.'nin eşi S.K. otomobil sürücüsüne saldırdı, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi. (DHA)

