HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Beylikdüzü’nde yolcu dolu otobüsü taşlayan gençler sürücüleri canından bezdirdi

Beylikdüzü’nde yolcu dolu otobüsü taşlayan gençler sürücüleri canından bezdirdi

04.10.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beylikdüzü’nde 'eğlence’ adı altında 15-16 yaşındaki gençlerin otobüsleri taşlamaları, sürücüleri canından bezdirdi. Yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansırken, şikayetçi olduklarını belirten sürücüler konu ile ilgili bir an önce önlem alınmasını istiyor.

Adnan Kahveci Mahallesi’nde bir grup 15-16 yaşındaki genç, yoldan geçen içi yolcu dolu belediye otobüslerini taşlayarak eğlendiğini iddia ediyor.

ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINDA

Camları çoğu kez zarar gören otobüs sürücüleri ise durumdan dolayı şikayetçi. Sürücüler, gençlerin yaptığı bu tehlikeli oyunun bir gün yolculara ya da kendi canlarına da zarar getireceğini söyledi. Çocukların defalarca kez otobüsün camlarını taşlayıp kaçmalarından sonra ise sürücüler, Beylikdüzü polisine durumu ilettiklerini ancak hiçbir sonuç alınmadığını ifade ediyor. Farklı zamanlarda yaşanan araç taşlamalarının sonuncusu 2 gün önce güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir grup gencin otobüs geçerken hep birlikte aracı taşladıkları ve kaçtıkları görülüyor.

"BUNUN HESABINI KİM SORACAK?"

Aracı taşlanan otobüs sürücüsü Muhammed Özmen, “Kullandığımız araçlar toplu ulaşım aracı ve insan taşıyoruz. Maddi hasardan ziyade ya insanlara taş gelse bunun hesabını kim soracak? Bunun yapılması çok yanlış. Yeri geliyor annemiz, babamız, kardeşlerimiz biniyor. Biraz daha hassasiyet olursa seviniriz. Taş atan çocukları uyarmadan kaçıyorlar ve sürekli tekrarlanan şeyler bunlar. Konu ile ilgili şikayetçi de olduk. Bunun takibindeyiz” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 6 kilo ağırlığında! '70 liradan satılıyor, bolluk yaşanıyor'Tam 6 kilo ağırlığında! '70 liradan satılıyor, bolluk yaşanıyor'
"Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adım" diyerek duyurdu"Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adım" diyerek duyurdu
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! 'Devletin içinden bilgi geldi'Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! 'Devletin içinden bilgi geldi'
Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü otobüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

Benzin ve motorine zam geliyor!

Benzin ve motorine zam geliyor!

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Erdoğan sorusunda fark açıldı! Son anketten çarpıcı sonuçlar

Erdoğan sorusunda fark açıldı! Son anketten çarpıcı sonuçlar

AK Parti'den çarşamba günü için merak uyandıran çağrı!

AK Parti'den çarşamba günü için merak uyandıran çağrı!

Kız öğrenci yurdunda mide bulandıran görüntüler

Kız öğrenci yurdunda mide bulandıran görüntüler

İlginizi Çekebilir

Kocasının başka bir kadınla randevusunu canlı canlı izledi!

Kocasının başka bir kadınla randevusunu canlı canlı izledi!

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.