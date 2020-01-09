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  4. Beylikdüzü'nde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

Beylikdüzü'nde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2020 21:27 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde yolun karşısına geçerken araba çarpması sonucu yaralanan kadın, şoka girerek kısa süreli hafıza kaybı yaşadı. Sedyeye alınan kadın çevredeki vatandaşlara, ”Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bana araba çarpmadı demi?” diye sorarken, yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Hürriyet Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Karşıdan karşıya geçmek isteyen Selda K. yol üzerinde yürüdüğü esnada, Kübra B.’nin kullandığı aracın çarpması sonucu yaralandı. Kazayı yapan sürücü Kübra B. polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN KISA SÜRELİ HAFIZA KAYBI YAŞADI

Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Selda K., olayın şokuyla kısa süreli hafıza kaybı yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri yaralı kadına müdahale etti. Yapılan müdahale sırasında yaralı Selda K., çevrede bulunan vatandaşlara ve sağlık ekiplerine, ‘Hiçbir şey hatırlamıyorum, bana araba çarpmadı demi?’ diye sordu. Çevrede bulunan vatandaşlar ise yaralı kadına montlarını vererek üşümesini engelledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı kadın Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTOMOBİLİN KADINA ÇARPTIĞI O ANLAR KAMERADA

Otomobilin kadına çarptığı o anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, trafiğin yoğun olarak aktığı ve kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü kadın Kaza

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