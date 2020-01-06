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  4. Beylikdüzü'ndeki gece kulübünde yine olay! Acımasızca dövdüler

Beylikdüzü'ndeki gece kulübünde yine olay! Acımasızca dövdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 09:58 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde Afrikalı kökenli bir grubun çalışanlarca dövüldüğü gece kulübü, bir başka kavga olayı ile daha gündeme geldi. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkartılan 3 müşteri, feci şekilde dövüldü. 3 kişinin acımasızca dövüldüğü anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 16 Aralık’ta Beylikdüzü’nde bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı mekandan çıkartılan 3 kişi, gece kulübünün korumaları tarafından acımasızca dövüldü. Boks ringini aratmayan kavgada güvenlik görevlileri yumruklar savurduğu müşterileri yere sererek zor anlar yaşattı. Uzun süre yerden kalkamayan müşterileri gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan vatandaşlara ilk müdahalenin ardından, yaralıları Beylikdüzü Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi olan şahıslar, darp raporu alarak mekan ve korumalar hakkında şikayetçi oldu.

'DÖVÜŞ KULÜBÜ'NİN SON KAVGASI KAMERADA

Geçen haftalarda ortaya çıkan görüntülerde aynı mekanda Afrikalı bir grubun öldüresiye dayak yediği gündeme gelmiş ve görüntüler büyük tepki toplamıştı. Yine aynı mekanda yaşanan ve müşterilerin dayak yemesiyle sonuçlanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde mekandan 3 kişinin dışarıya çıkartıldıktan sonra yumruklarla yere serildiği görünüyor. Yedikleri dayağın etkisiyle yerden uzun süre kalkamayan 3 kişi daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi ediliyor. Son günlerde müşterilerine attıkları dayak ile gündeme gelen mekan hakkında ne gibi bir yaptırım olacağı ise merakla bekleniyor.

(İHA)

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istanbul Beylikdüzü gece kulübü

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