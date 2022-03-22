Beylikdüzü'ndeki iş yerinde yangın! Alevlere teslim oldu

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesinde sabaha karşı çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Saat 04.15 sıralarında Gürpınar Mahallesi Bozkır Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki spotçu dükkanı bir anda yanmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler önce üst kata ardından da binada bulunan dairelere ulaştı.

BİNA SAKİNLERİ SON ANDA KURTULDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını erken fark eden bina sakinleri alev alev yanan binadan kendi imkanlarıyla çıktı.

ÇOK SAYIDA İLÇEDEN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangının büyümesiyle İstanbul’un birçok ilçesinden itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında ölü ve yaralı olmazken sokakta bulunan servis aracı ve hafif ticari iki araç hasar gördü. Yangın sonrası çok sayıda beyaz eşya adeta küle döndü.

İş yerinde ve binada büyük hasar oluştu. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken itfaiye ekipleri binada uzun süre soğutma çalışması yaptı.

“TELEFON GELDİ BİZ DE KOŞARAK GELDİK”

Yanan iş yerinin Bayram Orhan’a ait olduğunu söyleyen Mahir Mendaloğlu, “Telefon geldi. Biz de koşarak geldik buraya. Baktık dükkan yanıyor. İçerde kimse yoktu, çok şükür. Binadakilerde tahliye edilmiş. Sağ olsun itfaiye ekipleri de gelmiş” diye konuştu.

Polis ekipleri yangınım çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

(İHA)

