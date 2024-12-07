Beylikdüzü'ndeki patlamada 'intihar' şüphesi! Apartman görevlisi, 'Bu evi yakacağım' diye mesaj atmış

Beylikdüzü’nde sabah saatlerinde 14 katlı bir binada meydana gelen patlama büyük paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, patlamanın etkisiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

"BU EVİ YAKACAĞIM" DİYE MESAJ ATMIŞ

Patlamanın sebebi için ekiplerin çalışması sürerken 'intihar' iddiası bir anda gündem oldu. Habertürk muhabirinin canlı yayında aktardığı bilgilere göre; söz patlamada hayatını kaybeden 48 yaşındaki apartman görevlisi Nuri Girgin, evden 3 çocuğuyla ayrılan eşine 'Bu evi yakacağım' diye mesaj attı Ardından da doğal gazı açarak intihar etti.

DHA'da yer alan habere göre ede apartman sakinleri ,apartman görevlisinin doğal gaz açarak intihar ettiği iddiasında bulundu.

APARTMAN GRUBUNDA YAZIŞMIŞLAR

Apartmanda oturan vatandaşlar patlama sonrası evlerini tahliye etmeye başladı.

"GAZ KOKUSU GELİYOR AMA HİÇ KİMSE KILINI KIPIRDATMIYOR"

Patlamanın yaşandığı apartmanda oturan Gülizar Doğan, “Gece 02.00’den saat 04.00’e kadar herkes whatsapp grubunda konuştu ama hiç kimse bir yeri aramamış. 01.59’da bir kadın yazıyor doğalgaz kokusu geliyor. Öbür taraftan kadınlar konuşuyor gaz kokusu geliyor diye. Hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Saat 04.00’e kadar konuşmalar oluyor. Böyle devam etti ve 07.35’te felaketi yaşadık. İntihar olabilir. Ailesi terk etmiş bir gün önce. Çoluk çocuğu ve eşi bir gün önce evden gidiyorlar. Adam da ölü bulunuyor. Planlı olabilir. Kendisi kapıcımızdı. Bir gün önce apartmanda çöpler dahi toplanmamış. Aile içi bir tartışma yaşamışlar. O şekilde de terk ediyorlar. 3-4 aydır bizim binadaydı. Kendisinde bir tuhaf haller olduğunu hissediyordum ama böyle bir plan yapacağını bilmiyordum. Ailesiyle tartışıyor ve onlara öfkesinden muhtemelen bu planı yapıyor” dedi.

Patlama sonrası binadaki vatandaşların eşyalarını almaları için izin verildiği ve bazı vatandaşların ise evcil hayvanlarını da binadan çıkardığı görüldü.

Öte yandan, hasar alan apartmanda Beylikdüzü Belediyesi ekiplerinin temizleme çalışmaları devam ederken, patlama sonrası apartman önünde park halindeki zarar gören araçlar çekici yardımıyla çekilmeye başlandı.