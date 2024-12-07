HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Beylikdüzü'ndeki patlamada 'intihar' şüphesi! Apartman görevlisi, 'Bu evi yakacağım' diye mesaj atmış

Beylikdüzü'ndeki patlamada 'intihar' şüphesi! Apartman görevlisi, 'Bu evi yakacağım' diye mesaj atmış

07.12.2024 14:18
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

İçerik devam ediyor
07.12.2024 14:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sabah saatlerinde 14 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Apartman görevlisi Nuri Girgin'in hayatını kaybettiği patlamanın nedeni ortaya çıktı. 48 yaşındaki Girgin'in evden 3 çocuğuyla ayrılan eşine 'Bu evi yakacağım' diye mesaj attığı, ardından da doğal gazı açarak intihar ettiği öğrenildi. Öte yandan gece saatlerinde kokuyu alan apartmandakilerin WhatsApp grubunda yazıştıkları ancak, herhangi bir ihbarda bulunmadığı ortaya çıktı.

Beylikdüzü’nde sabah saatlerinde 14 katlı bir binada meydana gelen patlama büyük paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, patlamanın etkisiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

"BU EVİ YAKACAĞIM" DİYE MESAJ ATMIŞ

Patlamanın sebebi için ekiplerin çalışması sürerken 'intihar' iddiası bir anda gündem oldu. Habertürk muhabirinin canlı yayında aktardığı bilgilere göre; söz patlamada hayatını kaybeden 48 yaşındaki apartman görevlisi Nuri Girgin, evden 3 çocuğuyla ayrılan eşine 'Bu evi yakacağım' diye mesaj attı Ardından da doğal gazı açarak intihar etti.

DHA'da yer alan habere göre ede apartman sakinleri ,apartman görevlisinin doğal gaz açarak intihar ettiği iddiasında bulundu.

ADADAD

APARTMAN GRUBUNDA YAZIŞMIŞLAR

Apartmanda oturan vatandaşlar patlama sonrası evlerini tahliye etmeye başladı.

"GAZ KOKUSU GELİYOR AMA HİÇ KİMSE KILINI KIPIRDATMIYOR"

Patlamanın yaşandığı apartmanda oturan Gülizar Doğan, “Gece 02.00’den saat 04.00’e kadar herkes whatsapp grubunda konuştu ama hiç kimse bir yeri aramamış. 01.59’da bir kadın yazıyor doğalgaz kokusu geliyor. Öbür taraftan kadınlar konuşuyor gaz kokusu geliyor diye. Hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Saat 04.00’e kadar konuşmalar oluyor. Böyle devam etti ve 07.35’te felaketi yaşadık. İntihar olabilir. Ailesi terk etmiş bir gün önce. Çoluk çocuğu ve eşi bir gün önce evden gidiyorlar. Adam da ölü bulunuyor. Planlı olabilir. Kendisi kapıcımızdı. Bir gün önce apartmanda çöpler dahi toplanmamış. Aile içi bir tartışma yaşamışlar. O şekilde de terk ediyorlar. 3-4 aydır bizim binadaydı. Kendisinde bir tuhaf haller olduğunu hissediyordum ama böyle bir plan yapacağını bilmiyordum. Ailesiyle tartışıyor ve onlara öfkesinden muhtemelen bu planı yapıyor” dedi.

AFSF

Patlama sonrası binadaki vatandaşların eşyalarını almaları için izin verildiği ve bazı vatandaşların ise evcil hayvanlarını da binadan çıkardığı görüldü.

Öte yandan, hasar alan apartmanda Beylikdüzü Belediyesi ekiplerinin temizleme çalışmaları devam ederken, patlama sonrası apartman önünde park halindeki zarar gören araçlar çekici yardımıyla çekilmeye başlandı.

CEKICI

İstanbul'da 14 katlı binada patlama İstanbul'da 14 katlı binada patlama
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
patlama Beylikdüzü apartman
En Çok Okunan Haberler
Koskoca yılı durağan geçirdiler! Şimdi öyle bir ivme kazandılar ki...

Koskoca yılı durağan geçirdiler! Şimdi öyle bir ivme kazandılar ki...

Hisseleri batınca çareyi lokma dağıtmakta buldu

Hisseleri batınca çareyi lokma dağıtmakta buldu

'Şilili Escobar'dan Beşiktaş'ta milyonluk soygun! İ

'Şilili Escobar'dan Beşiktaş'ta milyonluk soygun! İ

Beylikdüzü'ndeki patlamada 'intihar' şüphesi!

Beylikdüzü'ndeki patlamada 'intihar' şüphesi!

Görüntüler Türkiye'yi dehşete düşürmüştü! Yeni gelişme

Görüntüler Türkiye'yi dehşete düşürmüştü! Yeni gelişme

25 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

25 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.