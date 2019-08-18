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BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE POŞET İÇİNDE BEBEK CESEDİ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 10:03 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ  Yakuplu sahilinde poşet içinde bir bebek cesedi bulundu.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) BEYLİKDÜZÜ Yakuplu sahilinde poşet içinde bir bebek cesedi bulundu.
Edinilen bilgilere göre Suriye uyruklu bir kişi sabah saatlerinde yürüyüş yaparken, beraberindeki köpeğinin bir poşetin yanından ayrılmaması üzerine, poşeti yakından inceledi. Poşetin içinde bir bebek cesedi olduğunu gören kişi, çevredekilerden polisi aramasını istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri poşet çevresine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Olayı anlatan bir görgü tanığı , " Burada köpekle yürüyen bir kişi poşetin içinde bir bebek cesedi görüyor. Bana 'polisi ara' dedi ben de polisi aradım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Poşetten görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Görgü tanığı ile röportaj
-Poşeti bulan adam ve köpeği
-Diğer detaylar

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Beylikdüzü sahilinde poşet içinde bebek cesedi bulunduBeylikdüzü sahilinde poşet içinde bebek cesedi bulundu
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