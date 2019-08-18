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Beylikdüzü sahilinde poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 09:35 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Kavaklı sahilinde poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebek cesedi kıyıya vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü sahilinde poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Olay, sabah 08.30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köpeğiyle birlikte sabah yürüyüşü için sahile gelen yabancı uyruklu bir kişi, köpeğinin ısrarlı havlaması üzerine sahil şeridine indi. Köpeğinin peşinden ilerleyen yabancı uyruklu şahıs poşet içerisindeki bebek cesedini fark etti. Gördüğü manzara karısında dehşete düşen şahıs, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde incelemelerine başladı. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde henüz göbek bağının kesilmemiş yeni doğmuş bir bebek cesedi olduğu anlaşıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü bebek cesedi

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