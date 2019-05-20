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Beylikdüzü ve Avcılar'da kapkaç yapan şüpheliler kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 16:43 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ ve Avcılar'da banka ve tapu dairesinden çıkanların ellerindeki paraları alıp, kaçan 3 kişi operasyonla yakalandı. Şüphelilerin kapkaç anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü ve Avcılar'da kapkaç yapan şüpheliler kamerada

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ ve Avcılar'da banka ve tapu dairesinden çıkanların ellerindeki paraları alıp, kaçan 3 kişi operasyonla yakalandı. Şüphelilerin kapkaç anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Avcılar'da geçtiğimiz Ağustos ayında Z.K. bankadan çektiği 40 bin lira ile aracından inip evine doğru giderken arkasından gelen yüzü maskeli biri elindeki parayı alıp kaçtı. Beylikdüzü'nde de geçtiğimiz Mart ayında A.V.T isimli bir kişi tapu dairesindeki işlemlerinin gerçekleştirdikten sonra araçla evine geldi. A.V.T., araçtan indiği sırada arkasından gelen bir kişi içinde 45 bin lira olan çantayı alarak, araçla uzaklaşmaya çalıştı. Parasını kaptıran A.V.T silahla arkalarından ateş etmesine rağmen şüpheliler kaçmayı başardı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Beylikdüzü ve Esenyurt'ta bulunan 2 rezidansta saklandığını belirledi. Önceki gün yapılan operasyonda şüpheliler Muhammed T. Beylikdüzü'nde, Servet K. ve Mahmut Z. ise Esenyurt'ta yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

Beylikdüzü ve Avcılar'da kapkaç yapan şüpheliler kameradaBeylikdüzü ve Avcılar'da kapkaç yapan şüpheliler kameradaBeylikdüzü ve Avcılar'da kapkaç yapan şüpheliler kameradaBeylikdüzü ve Avcılar'da kapkaç yapan şüpheliler kamerada

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