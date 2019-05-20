BEYLİKDÜZÜ VE AVCILAR'DA KAPKAÇ YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Beylikdüzü ve Avcılar'da banka ve tapu dairesinden çıkanların ellerindeki paraları alıp, kaçan 3 kişi operasyonla. Şüphelilerin kapkaç anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Avcılar'da geçtiğimiz Ağustos ayında Z.K. bankadan çektiği 40 bin lira ile aracından inip evine doğru giderken arkasından gelen yüzü maskeli biri elindeki parayı alıp kaçtı. Beylikdüzü'nde de geçtiğimiz Mart ayında A.V.T isimli bir kişi tapu dairesindeki işlemlerinin gerçekleştirdikten sonra araçla evine geldi. A.V.T. araçtan indiği sırada arkasından gelen bir kişi içinde 45 bin lira olan çantayı alarak, araçla uzaklaşmaya çalıştı. Parasını kaptıran A.V.T silahla arkalarından ateş etmesine rağmen şüpheliler kaçmayı başardı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Beylikdüzü ve Esenyurt'ta bulunan 2 rezidansta saklandığını belirledi. Önceki gün yapılan operasyonda şüpheliler Muhammed T. Beylikdüzü'nde, Servet K. ve Mahmut Z. ise Esenyurt'ta yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

