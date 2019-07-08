HABER

Beylikdüzü ve Esenyurt’ta sağanak yağış etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 18:33 | Son Güncelleme

Meteoroloji’den yapılan son dakika uyarısının ardından Esenyurt ve Beylikdüzü bölgesinde sağanak yağmur kısa süreli etkili oldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından kentin bazı ilçelerinde sağanak yağmur kısa süreli etkisini gösterdi.

Meteoroloji’den yapılan son dakika uyarısının ardından Esenyurt ve Beylikdüzü bölgesinde sağanak yağmur kısa süreli etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından kentin bazı ilçelerinde sağanak yağmur kısa süreli etkisini gösterdi. Beylikdüzü ve Esenyurt çevresinde aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, koşarak sığınacak yer ararken, bazı vatandaşlar ise poşetle ve ellerindeki çantalarla yağmurdan korunmaya çalıştı. Yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar ise yağmur sırasında şemsiyesini açarak yoluna devam etti.

Tatile gidemeyen soluğu orada aldı! Burası Antalya'yı aratmadı Tatile gidemeyen soluğu orada aldı! Burası Antalya'yı aratmadı
Hatalı yapılan iğne Özmen ailesinin hayatını karattıHatalı yapılan iğne Özmen ailesinin hayatını karattı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, o binalar için harekete geçti (2)Ordu Büyükşehir Belediyesi, o binalar için harekete geçti (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Vedat Muriç'in bonservis bedeli açıklandı

Vedat Muriç'in bonservis bedeli açıklandı

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısında dikkat çeken mesajlar

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısında dikkat çeken mesajlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Vali Yerlikaya'dan 'İBB' açıklaması!

Vali Yerlikaya'dan 'İBB' açıklaması!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!

İzmir merkezli 8 ilde operasyon! 55 kişi yakalandı

İzmir merkezli 8 ilde operasyon! 55 kişi yakalandı

Hakkari'de Teğmen Güngör Dolunay'ı şehit eden teröristlerden 3’ü etkisiz hale getirildi

Teğmen Güngör Dolunay'ın kanı yerde kalmadı

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi söküldü

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Son dakika: Meteoroloji'den Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Tunceli'de 'leopar' görüntülendiği iddiaları üzerine yetkililer harekete geçti

Bu görüntü çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.