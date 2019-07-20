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BEYLİKDÜZÜ'DEKİ OLAYDA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 22:49 | Son Güncelleme

* Damadı tarafından vurulan kişi hastanede öldü.

* Damadı tarafından vurulan kişi hastanede öldü.

Alper KORKMAZ - Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde damadı tarafından vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 13.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi, Çamlık Caddesi üzende bulunan 14 katlı binanın 5. katındaki dairede meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu karısıyla son kez konuşmak için bir araya gelen Ali Ekber Ergül dehşet saçtı. Eşi Özlem Ergül ve kayınpeder Adıgüzel Altun'u vuran Ali Ekber Ergül intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ergül çiftinin öldüğünü belirledi. Ağır yaralı Adıgüzel Altun ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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