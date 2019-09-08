HABER

Beylikdüzü’deki yangın kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 20:51 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Gürpınar’da bulunan otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın, akşam saat 18.30 sıralarında Gürpınar sahilde otluk bir alanda çıktı.

Beylikdüzü Gürpınar’da bulunan otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, akşam saat 18.30 sıralarında Gürpınar sahilde otluk bir alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıdaki itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Ekipler, daha sonra yerleşim alanına doğru ilerleyen yangını kontrol altına aldı ve yayılmasını engelledi. Otluk alanda alevler, İlyas Kaplaner’e ait ahıra sıçradı. Kaplaner, alevler içinde kalan ahır ve samanlıktan büyükbaş hayvanlarını güçlükle kurtardı. Tahliye edilemeyen onlarca tavuk ve kuş ise telef oldu. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

PARTNERMarmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!Marmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!
Kırıkkale’de trafik kazası: 5 yaralıKırıkkale’de trafik kazası: 5 yaralı
14 yaşındaki Emirhan denizde kayboldu (2)14 yaşındaki Emirhan denizde kayboldu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binbaşı'nın acı ölümü! Bir anda yere yığıldı

Binbaşı'nın acı ölümü! Bir anda yere yığıldı

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler

Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Survivor'a bomba isim! 2020'ye damga vuracak

Survivor'a bomba isim! 2020'ye damga vuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.