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Beylikdüzü’nde 19 Mayıs’ın 100. yılı coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 23:23 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Beylikdüzü’nde 19 Mayıs’ın 100. yılı coşkuyla kutlandı

İSTANBUL,(DHA)-BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı düzenlenen etkinliklerle kutladı. Etkinlikler kapsamında 100’üncü Yıl Gençlik Yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Çelenk koyma töreni ve Beylikdüzü Kaymakamlığı’nın resmi kutlama töreniyle başlayan 19 Mayıs kutlamaları, Beylikdüzü Belediyesi’nin etkinlikleriyle gece geç saatlere kadar sürdü. 100’üncü Yıl Gençlik Yürüyüşü Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı’ndan start alarak Yaşam Vadisi 1’inci Etap Sahnesi’nde son buldu. Ardından genç müzisyen Eda Baba, Yaşam Vadisi Sahnesi’nde müzikseverler ve gençler için bir konser verdi.

Beylikdüzü’nde milli bayramların en üst düzeyde coşkuyla kutlandığını dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “100 yıl önce bu ülke için çok büyük adımlar atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi anıyoruz. Bu topraklarda demokrasi mücadelesi hiçbir zaman için bitmeyecek. Bütün İslam aleminin Ramazan ayını kutluyorum. Umarım demokrasimizi en üst düzeyde yaşadığımız laik, hukuk devletinin anlamının ne manaya geldiğini hissettiğimiz anları hep birlikte yaşayacağız. Gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimiz bizden alacakları emaneti daha iyi bir noktaya taşıyacaklarını biliyorum” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Beylikdüzü’nde 19 Mayıs’ın 100. yılı coşkuyla kutlandıBeylikdüzü’nde 19 Mayıs’ın 100. yılı coşkuyla kutlandıBeylikdüzü’nde 19 Mayıs’ın 100. yılı coşkuyla kutlandıBeylikdüzü’nde 19 Mayıs’ın 100. yılı coşkuyla kutlandı

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