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Beylikdüzü’nde 2 araç çarpıştı, trafik durma noktasına geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 18:41 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 araç çarpıştı.

Beylikdüzü’nde 2 araç çarpıştı, trafik durma noktasına geldi

Beylikdüzü’nde kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 araç çarpıştı. Araçların yolun 2 tarafına savrulduğu kazada trafik durma noktasına geldi.
Kaza, Beylikdüzü E-5 karayolu Ankara istikametinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden iki araç kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yolun iki tarafına savruldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen çekicilerle yoldan kaldırılan araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Beylikdüzü’nde 2 araç çarpıştı, trafik durma noktasına geldi

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