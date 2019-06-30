Beylikdüzü’nde 26. İstanbul Caz Festivali Rüzgarı

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 26’ncısı düzenlenen İstanbul Caz Festivali’nin bu yılki ilk etkinliği Beylikdüzü’nde gerçekleşti. ‘Parklarda Caz’ adıyla gerçekleşen festivalde sahne alan Balkan Paradise Orchestra adlı caz grubu, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinliğe katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da caz grubuna dans ederek eşlik etti.

İstanbul Caz Festivali’nin en sevilen etkinliklerinden Parklarda Caz, caz müziğin melodilerini parklara taşıdı. İKSV tarafından düzenlenen 26’ncı İstanbul Caz Festivali’nin yeşille cazı bir araya getiren bu yılki ilk etkinliği olan ‘Parklarda Caz’, Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde müzikseverleri bir araya getirdi. Festivale İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, gazeteci Hıncal Uluç ve yüzlerce kişi katıldı.

YILDIZLARIN ALTINDA, ÇİMLERİN ÜSTÜNDE, PARKLARDA CAZ KEYFİ

Beylikdüzü Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen ücretsiz konser etkinliğinde Minus Two, Standart Mafyası ve Blue Monk adlı genç caz grupları ile Balkan Paradise Orchestra sahne aldı. Barselonalı on bir kadın müzisyenden oluşan ve yurtdışında önemli festivallere katılan Balkan Paradise Orchestra, enstrüman müziğine odaklanan eğlenceli performanslarıyla caz severlere unutulmaz bir konser verdi. Caz müziği eşsiz bir şekilde sunan gruba vatandaşlar alkışlarla ve dans ederek eşlik etti. İBB Başkanı İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da caz grubuna dans ederek eşlik etti.