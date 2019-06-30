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Beylikdüzü’nde 26. İstanbul Caz Festivali Rüzgarı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 11:40 | Son Güncelleme

İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 26’ncısı düzenlenen İstanbul Caz Festivali’nin bu yılki ilk etkinliği Beylikdüzü’nde gerçekleşti.

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 26’ncısı düzenlenen İstanbul Caz Festivali’nin bu yılki ilk etkinliği Beylikdüzü’nde gerçekleşti. ‘Parklarda Caz’ adıyla gerçekleşen festivalde sahne alan Balkan Paradise Orchestra adlı caz grubu, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinliğe katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da caz grubuna dans ederek eşlik etti. İstanbul Caz Festivali’nin en sevilen etkinliklerinden Parklarda Caz, caz müziğin melodilerini parklara taşıdı. İKSV tarafından düzenlenen 26’ncı İstanbul Caz Festivali’nin yeşille cazı bir araya getiren bu yılki ilk etkinliği olan ‘Parklarda Caz’, Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde müzikseverleri bir araya getirdi. Festivale İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, gazeteci Hıncal Uluç ve yüzlerce kişi katıldı. YILDIZLARIN ALTINDA, ÇİMLERİN ÜSTÜNDE, PARKLARDA CAZ KEYFİ Beylikdüzü Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen ücretsiz konser etkinliğinde Minus Two, Standart Mafyası ve Blue Monk adlı genç caz grupları ile Balkan Paradise Orchestra sahne aldı. Barselonalı on bir kadın müzisyenden oluşan ve yurtdışında önemli festivallere katılan Balkan Paradise Orchestra, enstrüman müziğine odaklanan eğlenceli performanslarıyla caz severlere unutulmaz bir konser verdi. Caz müziği eşsiz bir şekilde sunan gruba vatandaşlar alkışlarla ve dans ederek eşlik etti. İBB Başkanı İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da caz grubuna dans ederek eşlik etti. Renkli görüntülere ev sahipliği yapan festivalde müzik grubuna protokol tarafından çiçek takdim edildi. Etkinlikte, müzikseverler parkta caz keyfini doyasıya yaşarken, caz müziğin kıpır kıpır melodileriyle de keyifli bir yaz gecesi yaşadı. “BEYLİKDÜZÜ’NDE ÜRETMEYİ, GÜZELLİKLERİ ÇOK SEVİYORUZ” Kenti dizayn ederken o kentin ruhunu da nakşetmek gerektiğini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bayağı ilgi var. Burada bizim iddiamız kente mekanlarını dizayn ederken oraya ruhunu da nakşetmektir. Aslında yeşilin cazla buluşmasını sağlayacağız. Bu etkinliğin bu yıl 26’ncısı düzenleniyor ve artık Beylikdüzü her yıl tercih edilen mekanlardan oluyor. Sanat ve caz tutkunlarıyla bir araya gelip duygularımızı paylaşıyoruz. Güzel mekanlar oluşturup o mekanları da maksimum düzeyde tasarlarsanız, buna ruhunuzu da katarsanız gerçekten oluyor. Beylikdüzü’nde üretmeyi, güzellikleri çok seviyoruz” dedi. İKSV tarafından düzenlenen 26’ncı İstanbul Caz Festivali, 18 Temmuz’da sona erecek.

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