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Beylikdüzü’nde 29 Ekim coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 21:55 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Beylikdüzü’nde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Beylikdüzü’nde coşkuyla kutlandı. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile yürüyen binlerce vatandaş Beylikdüzü sokaklarını cumhuriyet için yaktıkları meşalelerle aydınlattı.

Cumhuriyetin ilanının 96’ncı yıl dönümü tüm Türkiye’de gerçekleştirilen birçok etkinlikle coşkuyla kutlandı. Beylikdüzü’nde de geleneksel hale getirilen ’Cumhuriyet Yürüyüşü’ her yaştan binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü Beylik Pazar Alanı’ndan start alırken genç yaşlı 7’den 70’e tüm vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile Cumhuriyet için yürüdü. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık da Atatürk siluetinin yer aldığı kırmızı tişörtleri ve beyaz ceketleriyle kortejde en önde yerlerini aldı. Çok sayıda vatandaş coşkulu kalabalığa evlerinin balkonlarından Türk bayrağı sallayarak eşlik ederken trafikteki sürücüler ise korna çalarak destek verdi. Marşlar eşliğinde yürüyen vatandaşlara bisikletliler, motorlular ve çok sayıda araç sürücüsü de eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren yürüyüşün ardından, Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çok Sesli Gençlik Korosu konser verdi. Vatandaşlar konserle Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

“Değerini ve kıymetini çok iyi biliyoruz”
Cumhuriyet Bayramı’nın ilçede her zaman çok büyük bir coşkuyla kutlandığını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “29 Ekim Beylikdüzü’nde her zaman için farklı kutlanıyor. 96’ncı yılını kutluyoruz neredeyse bir asır geçmiş. Atatürk’ün bizlere armağan ettiği en anlamlı bayramlardan bir tanesi bizim için, değerini ve kıymetini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bugün burada çok coşkulu bir kalabalık var. Cumhuriyetine, demokrasiye sahip çıkan bir kalabalık var. İnşallah biz üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığından ve devrimlerinin ışığından hiçbir zaman ayrılmayacağız” dedi.

Genç yaşlı, küçük büyük herkesin kutlamalara katılmasının çok anlamlı olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Bugün çok mutluyuz, bütün herkesin bayramını kutluyoruz. Çok gurur verici bir şey, bugün buraya katılmaktan çok mutluyuz. Herkes bugünün değerini bilsin” diye konuştu.

Kortej yürüyüşüne kızıyla birlikte katıldığını ifade eden ve Cumhuriyet Bayramı coşkusunun ilçede her zaman büyük bir coşkuyla kutlandığını dile getiren Tümay Tan, “Beylikdüzü her zaman böyleydi, böyle bir ortamda olmak çok mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

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