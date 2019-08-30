Beylikdüzü’nde 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı Beylikdüzü’nde binlerce kişinin ellerindeki Türk Bayrakları ve meşalelerle gerçekleştirdiği kortej yürüyüşünün ardından Aydın Kurtoğlu konseriyle coşkuyla kutlandı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin bu yıl 6. kez düzenlediği Barış ve Sevgi Buluşmaları 30 Ağustos Zafer Bayramı Korteji ve Aydın Kurtoğlu konseriyle başladı. Beylik Pazar Alanı’nda toplanan Zafer Bayramı Korteji’nde 7’den 70’e birçok vatandaş katıldı. Kortejin önünde offroad araçları ve motosiklet konvoyu Türk Bayrakları ile yer aldı. Kortejde 10. Yıl marşını söyleyerek ellerindeki Türk bayraklarıyla korteje katılan vatandaşlara çevrede apartmanlarda oturanlar eşlik etti. Binlerce kişinin katıldığı kortej yürüyüşünde, birlik, beraberlik, barış ve sevgi mesajları verildi. Kortej Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan etkinlik alanında son buldu. Etkinlik alanında ise sahneye genç müzisyen Aydın Kurtoğlu çıkarak en sevilen şarkılarını Beylikdüzü halkı için seslendirdi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sahnede Kurtoğlu’na teşekkür plaketi ve çiçek takdiminde bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı 97. yıldönümünü Beylükdüzün’de binlerce vatandaş ile birlikte kutladıklarını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Biz Barış ve Sevgi Buluşmaları 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlatıp 9 Eylül İzmir’in düşmandan işgalinin kurtuluşuyla bitireceğiz. Her yıl yaptığımız 11 günlük programı bu sene de devam ettirdik. Biz bu sene barış ve sevgi buluşmalarının teması olarak ise umudu belirledik. Çardak altı sohbetlerinde umut konulu sohbetler gerçekleştireceğiz. Beylikdüzündeki vatandaşlarımız ile bu programlarımızı en iyi şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. İstanbul’a buradan umudu, barışı ve sevgiyi yaymak istiyoruz. Çünkü Beylikdüzü her zaman için farklılıkların olduğu ve dönüşümün başladığı bir yerdir” ifadelerini kullandı.

