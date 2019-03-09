HABER

Beylikdüzü’nde araç uçurumdan aşağıya uçtu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 19:28 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü’nde ailesine intihar edeceğini söyleyen genç aracıyla birlikte uçurumdan aşağıya uçtu.

İstanbul Beylikdüzü’nde ailesine intihar edeceğini söyleyen genç aracıyla birlikte uçurumdan aşağıya uçtu. Araç içerisinde sıkışan genci çevredeki vatandaşlar kurtarırken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Denizyolu Caddesi’nde bulunan Manda Burnu Tepesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, intihar edeceğini söyleyen 22 yaşındaki S.D. ailesine ait 42 YA 749 plakalı araçla yola çıktı. Bir süre arabayla gezen genç Manda Tepesi’ne geldiği sırada yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağıya düştü. Düşen araç defalarca takla attıktan sonra durabildi. Araç içerisinde sıkışan S.D. çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olayı gören vatandaşlar araç içerisinde sıkışan genci kurtararak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları genci çevrede bulunan özel bir hastaneye sevk etti. Kaza sonrası polis ekipleri çevrede çalışma yaparken araç kullanılamaz hale geldi.

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
Nusaybin'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiNusaybin'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Kocaeli'de 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiKocaeli'de 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizlik

Erdoğan: Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizlik

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İstiklal Caddesi'nde yoldan geçen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada

Saniyelerle ölümden kurtuldu!

Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.