Beylikdüzü’nde AVM’de korkutan yangın

Beylikdüzü’nde bir alışveriş merkezi elektrik panolarında yaşanan ufak çaplı patlama sonrası yangın çıktı. Elektrik kesintisi nedeniyle AVM’de asansörde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Beylikdüzü E-5 karayolu kenarında bulunan bir AVM’de meydana geldi. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının 4’üncü katta bulunan elektrik panolarında yaşanan ufak çaplı patlama sonrasında çıktığı öğrenildi. Yangın sonrası yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle asansörlerde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kısa süre yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında içeride olan bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, "Elektrik kontağından kaynaklıymış öyle söylüyor arkadaşlar. AVM’yi boşalttılar asansörde mahsur kalanlar vardı çıkardılar. İçerisi kalabalıktı" dedi.

